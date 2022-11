Společnost obou sedmibodových celků rázně opustily Záryby. Minulá domácí výhra právě s Bakovem se dočkala pokračování také ve Velvarech, byť tomu první poločas výsledkově ještě nenasvědčoval. Ve druhém ale hosté sfoukli béčko Slovanu pěti góly. Zárybští tak dotáhli desetibodové celky mělnického FC a Všestud, kterým víkendová utkání nevyšla. Viktoria na rozdíl od party z Polabí byla proti Lužci ve hře o body až do závěrečných minut. Ty ale přinesly radost do tábora Eletisu.

Všestudy – Lužec 1:2 (0:1)

Ivo Lorenc, brankář Všestud: V domácím prostředí nás čekal soused v tabulce Lužec – už v týdnu jsme řešili jiné rozestavení a také změny. Bohužel zápas ovlivnila moje chyba v první půlce, ale stále bylo dost času. Do druhé došlo ke dvěma změnám. Tým začal konečně hrát to, co jsme chtěli . Vyrovnání a následné šance na otočení výsledku nás nakonec stály i ten bod. V závěru jsme udělali chybu, otevřeli obranu a nechali jít soupeře ve třech na jednoho. Musíme se poučit a připravit se na další utkání. Poděkování patří všem fanouškům za pěknou atmosféru.

Martin Tauchman, trenér Lužce: Prvních dvacet minut jsme dominovali, ale bohužel dali jen jeden gól, když po chybě gólmana dorážel Sušír. Z ojedinělé pološance jsme dostali tyčku a od té doby jsme vypadli z tempa. Poločas se dohrál bez šancí na obou stranách. Druhá půle byla ve stejné režii jako konec první. Domácí více na balónu, ale bez šancí. Když už to vypadalo na hubenou výhru, vyšel domácím brejk po naší ztrátě na polovině soupeře a bylo vyrovnáno. Domácí ožili a hnali se za vítězstvím. Nám ale vyšel brejk, kdy Dolejška perfektně uvolnil Zoreníka, a ten rozhodl o našem vítězství. Pro nás plusové body před zápasem s lídrem z Kosmonos, kterého budeme chtít obrat o nějaké body. Klukům děkuji za odvedenou práci.

Velvary B – Záryby 1:5 (1:0)

František Šindelář, trenér Záryb: Zápas byl z naší strany festivalem zahozených šancí. Paradoxně to byl soupeř, který poprvé skóroval už v páté minutě, když jsme trestuhodně nechali odkrytou levou stranu obrany a z brejku jsme dostali gól. Velvary jsme pak dostali pod trvalý tlak, ale veškeré naše snažení o dobytí branky bylo marné. Napočítali jsme za první půli osm vyložených šancí. Naštěstí ve druhé jsme dali brzy gól a v krátkém sledu za ním další, tím jsme soupeře definitivně zlomili a v poklidu si došli pro zasloužené první venkovní vítězství. Musíme kluky pochválit, protože předvedli výborný výkon po všech stránkách. Jen těch gólů mohlo být více.

Byšice – Chotětov 0:2 (0:1)

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: Bohužel je to od nás stále stejné dokola. Nedokážeme přenést věci z tréninku do zápasu a sráží nás velmi slabá koncovka plus stejné chyby před obdrženými góly.

Bakov – Benátky B 3:2 (2:2)

Jaroslav Kamenický, trenér Bakova: Klukům musím poděkovat za bojovnost, plnili taktické pokyny a zvítězili, přestože soupeř byl fotbalovější. Teď potřebujeme takové výkony zopakovat i venku, kde jsme zatím padesátiprocentní a někdy ani to ne. To mě štve nejvíc.

Lukáš Došlý, trenér Benátek: V první půli jsme hráli velmi dobře, spousta pěkných kombinací, ale bohužel opět velmi špatná koncovka. Jdeme dvakrát sami na brankáře a nedáme. Soupeř byl efektivní, využil brejků a dokázal nás vždy dotáhnout. Druhá půle byla vyrovnanější, šance i tak byly, gól jsme ale opět nedali. Po námi nastřelené tyči šel soupeř vzápětí do brejku, využil nekoncentrovanost v obraně a vstřelil vítěznou branku. Dva góly ze tří jsme dostali po situaci, kdy jsme v jasné gólové pozici, nedáme a soupeř trestá. Pro nás stále velká škola.

Pěčice – Rejšice 2:1 (2:0)

Luděk Kokoška, trenér Rejšic: Nechytili jsme začátek zápasu a mohli prohrávat vyšším rozdílem. Druhý poločas, ač jsme dali kontaktní gól, jsme nedokázali vyrovnat a herní situace řešili špatně . Bohužel jsme si nepomohli ani standardními situacemi.

12. kolo (10. hrané): Pěčice – Rejšice 2:1 (5. Hellmiss, 22. Šťastný – 48. Obrázek), Libčice – Mělník 5:0 (30. a 49. Punčochář, 37. Vondra, 45. Hrdina, 66. Tyle), Bakov – Benátky B 3:2 (14. a 37. Vaněk, 78. Hájek – 4. Chaloupka, 17. Boček), Velvary B – Záryby 1:5 (2. Novotný – 55. a 81. z pen. Školák, 68. Bojkovič, 72. Martinec, 84. Huz), Všestudy – Lužec 1:2 (71. Brázda – 10. Sušír, 86. Zoreník), Kosmonosy B – Hovorčovice 6:0 (47. a 48. Boxan, 66. a 69. Pajer, 45. Žďánský, 86. Maryška), Byšice – Chotětov 0:2 (43. Koníček, 74. Rusiňák)