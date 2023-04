Záryby – Pěčice 2:2 (1:1)

Zdeněk Antoš, trenér Záryb: „Utkání nepřineslo mnoho gólových šancí. Zápas probíhal většinou ve středu pole s plno souboji o míč, takže moc fotbalové krásy nepřinesl. Po ojedinělé akci se soupeř dostal do vedení, které trvalo pouhých deset minut, než se nám povedlo srovnat. Ve druhé poločase jsme měli šance zápas otočit, ale nepovedlo se. Poté soupeř opět udeřil. Po centru ze standardní situace jsme neuhlídali hráče, který skóroval. V poslední desetiminutovce jsme udělali změny, které vyústily ve vyrovnání. V posledních čtyřech minutách po vyrovnání jsme měli ještě několik slibných šancí, ale bohužel jsme neproměnili. Výsledek odpovídal předvedené hře obou družstev (bojovné s plno souboji a nepřesnostmi).“

Ondřej Novák, kapitán Pěčic: „Do utkání jsme vstoupili poměrně dobře, více jsme drželi balón, ale ve finální části hřiště už jsme nic vymyslet nedokázali, až na jednu situaci, díky které jsme se dostali do vedení. Ale od toho gólu se zápas vyrovnal a byl to spíš boj než fotbal, se spoustou nepřesností na onou stranách. Navíc po naší obrovské chybě Záryby vyrovnaly. Po změně stran se zápas vyvíjel podobně jako první poločas, začátek poločasu jsme byli lepší, měli i několik příležitostí na vystřelení gólu, což se nám ale nedařilo. Gól jsme dali až ze standardní situace. Poté jsme opět upustili od naší hry a hra se vyrovnala, nicméně domácí se do žádných větších šancí nedostávali. Gól jsme dostali až z rohového kopu, kdy soupeř kopnul roh přímo do brány, kde se balon několikrát odrážel a nakonec se nějak dostal i za čáru. Celkově je pro nás bod určitě ztrátou, jeli jsme do Záryb vyhrát, což se nám bohužel nepodařilo. Musíme se připravit na další zápas a už bodovat naplno."