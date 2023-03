Bez získaného bodu zůstávají po dvou jarních kolech I. A třídy fotbalisté mělnického Pšovky. Zatímco těsná porážka od vedoucího a v soutěži bezkonkurenčního Poříčí ostudou rozhodně nebyla, sedmička ve Vlašimi od toho času posledního béčka jí zavání. Hosté navíc ani tentokrát nedohráli v jedenácti.

I. A třída, 17. kolo: FK Pšovka Mělník - SK Posázavan Poříčí n. S. (0:1), 11. 3. 2023 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Není co hodnotit, výsledek hovoří za vše,“ glosoval hrající kouč Jan Studený jasně nejvyšší porážku Pšovky v dosavadním průběhu sezony. Sám u ní nebyl na hřišti až do konce, deset minut před koncem za stavu 6:1 podruhé žlutě fauloval a musel ven. Domácí v závěru upravili na 7:1.

Přitom vlašimské béčko zahájilo jaro ještě o dvě branky drtivějším nášupem ve Staré Boleslavi, padlo po ní dokonce na úplné dno tabulky. V domácím utkání se ovšem náležitě rehabilitovalo. Byť podle Studeného ani tak nehrály posily z druholigového áčka jako špatný výkon hostů, ve hře byly.

Samotný výsledek zařídili mladí cizinci, kteří zamířili pod Blaník teprve letos v zimě - ještě dorostenec Angelo se trefil dvakrát, devatenáctiletý Diao při své premiéře na českých trávnících dokonce čtyřikrát. Skoro celý zápas odkopala i místní ikona Ladislav Janda, zkušený záložník po téměř rok trvajících zdravotních potížích usiluje o návrat do áčka.

„Do Vlašimi jsme přijeli jako na výlet. Co jsme koukali, tak z áčka tam byli asi jen dva lidi. Naše výkony doma a venku, jsou velký rozdíl. Bez nasazení a větší bojovnosti. Bez toho to prostě nejde. A jestli takhle budeme dál pokračovat, budeme mít velké starosti se záchranou. Domácí byli lepší ve všem. Víc k tomu asi není co dodat,“ hledal kouč Pšovky příčiny porážky pouze ve hře svého týmu.

O nápravu se Mělničtí pokusí v domácím utkání s Býchory, nováčka z Kolínska právě i výhra Vlašimi uvrhla na poslední místo.