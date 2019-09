„Jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli i druhý domácí zápas, ale abych pravdu řekl, bylo mi kluků a zvlášť pana Řízka (trenér), který fotbalu ve Vysoké obětuje hrozně moc, po zápase až trochu líto. Doufám, že to hodí za hlavu a od příště začnou sbírat body,“ mísily se zvláštní pocity v brankáři domácích Václavu Michovském.

Ten v minulé sezoně hájil právě branku Vysoké. Především kvůli zdlouhavému dojíždění z Prahy se ale rozhodl pro změnu a zakotvil jen pár kilometrů po proudu Vltavy. „V Libčicích je na poměry B-třídy perfektní zázemí a navíc se netajili postupovými ambicemi,“ prozradil, co jej na nové adrese zaujalo.

V porovnání s bývalým týmem teď zažívá diametrálně odlišný vstup do soutěže. Pro Vysokou skončilo porážkou i druhé utkání, navíc po krajně nelichotivém a zcela nečekaném skóre 1:9.

„Myslím, že zápas rozhodla první půle, která zdaleka nebyla tak jednostranná. My ale tři ze svých šanci proměnili, kdežto Vysoká žádnou. Vzhledem k průběhu byl pro ně poločasový stav tři-nula asi trochu krutý. Hned po půli jsme navíc přidali další gól a pak už byl zápas jen otázkou skóre,“ potvrdil šestadvacetiletý gólman, že soupeř ve druhé půli rezignoval. Jediného světlejšího okamžiku se dočkal po hodině hry, Gabčovo snížení na 1:6 už ale prakticky nic neřešilo. V závěru mohli domácí poslat mezi tyče na otrkání dorostence Basla.

To druhý sobotní souboj s Prahou-východ dopadl pro Mělnicko o poznání lépe. Byšice jako by za první výhrou v sezoně nastartovala přestávka na občerstvení během úvodního poločasu. Nedlouho po ní přišly dva údery v rozmezí několika minut. První vstřelil „nepovedeným“ centrem Šteiner, chvíli nato se i ve svém druhém utkání za Byšice trefil Koštíř, kterému připravil snadnou pozici Dvořák. Holubičtí ještě do pauzy snížili. V napětí se domácí udržovali i sami, z možností na pojistku totiž využili až tu úplně závěrečnou po chladnokrevné koncovce v poločase střídajícího Nováka.

Že se tři body rodily krkolomněji, než by si sám představoval, přiznal po závěrečném hvizdu také trenér a brankář vítězů Daniel Hnízdil. „V zápase, který jsme ovládli a z mraků šancí mohli dát mnohem více branek, jsme se do konce strachovali o výsledek,“ glosoval duel, který znamenal vítěznou premiéru pro posily Petra Hyku a Martina Priatku.

Úvodní spíše výsledkový nezdar hodili za hlavu v Lužci. K pohodové domácí výhře 5:0 nad nováčkem ze Škvorce nasměroval svěřence Martina Kroba už v prvním poločase útočník Adam Kučera. K proměněné penaltě přidal do půle pojistku, a když po necelé hodině hry kompletoval hattrick, nebylo už o vítězi pochyb. Aktuálně čtyřgólový střelec tak slibně vykročil k pokoření vlastní mety devatenácti přesných zásahů, kterou se v loňské sezoně řadil mezi nejlepších šest kanonýrů soutěže.

„Bohužel jsme předvedli náš nejhorší výkon za poslední tři roky. K utkání asi není co dodat, soupeř byl ve všech směrech lepší,“ znělo hodnocení zápasu v podání hostů. Lužec může jen těšit.

Na polovinu klesla úspěšnost nováčkovi z kralupských Olší. V Úvalech se hostům o úvodní krajskou porážku postarali stopeři domácích Daníček s Mackem, jejichž jména figurovala u tří vstřelených gólů. V pořadí druhý si hosté vstřelili sami. Do správné brány se Menčlem trefili pouze jednou a až za stavu 3:0.

Podle trenéra poražených Davida Hemra se na výsledku projevila okleštěná sestava, z níž hned v úvodu vypadl ještě Weiner. Zařazením některých dorostenců ale výkon soupeře rozhodně snižovat nechtěl. „Domácí hráli kombinačně velice dobře. Po gólu do šatny a vlastním po poločase už bohužel nebyly síly na obrat. Nicméně klukům děkuji za bojovnost.“

Byšice – Holubice 3:1 (2:1)

Branky: 26. Šteiner, 27. Koštíř, 89. Novák – 36. Rodr. Rozhodčí: Sandev. ŽK: 3:0. Diváci: 95.

Lužec – Škvorec 5:0 (2:0)

Branky: 15. z pen., 40. a 59. Kučera, 78. Uher, 81. Tyle. Rozhodčí: Kvasnička. ŽK: 2:4. Diváci: 131.

Libčice – Vysoká 9:1 (3:0)

Branky: 38., 55., 59. a 80. Wrobel, 13. a 48. Punčochář, 44. a 90. z pen. Hrdina, 76. Jeřábek – 61. Gabčo. Rozhodčí: Budař. ŽK: 1:3. Diváci: 105.

Úvaly – Kralupy 1901 4:1 (1:0)

Branky: 40. a 80. Daníček, 62. vlastní, 66. Macek – 76. Menčl. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 2:1. Diváci: 105.