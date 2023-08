Chotětov – Benátky n. J. B 3:0 (1:0)

Jaroslav Souček, předseda Chotětova: Do prvního zápasu sezony jsme nastoupili se třemi novými hráči (Milan Karásek, František Pařízek, Jiří Rozumný) a téměř kompletní soupiskou A-týmu. Od první minuty se vyvíjel v náš prospěch. Naši hráči byli od začátku aktivnější a vytvářeli si slibné brankové příležitosti. Do poločasu však proměnili pouze jedinou, po dorážce střely Václava Nováka. Ani ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. Benátečtí si nevytvořili téměř žádné výrazné brankové příležitosti a my přidali další dvě trefy po hezkých kombinačních akcích. Nejprve po centru Ondřeje Nováka z pravé strany pohotově zakončil Michal Rusiňák. Třetí gól přidal Jiří Vágner po přihrávce Štěpána Dudy. Poslední příležitost ke skórování už Štěpán Duda po centru Ondřej Součka nevyužil. Utkání provázela výtečná divácká kulisa, na stadion zavítalo přes 130 diváků a většina odcházela po pohledném zápasu spokojena.

Jiří Kubát, trenér Benátek B: Je to zasloužené vítězství domácího týmu, který nás předčil úplně ve všem. Prvních třicet minut byl Chotětov jednoznačně lepší, přežili jsme to jen se stavem 0:1. O půli jsme prostřídali a trošku se vysunuli. Herně to bylo z naší strany možná o trošku lepší, avšak dopředu jsme byli zcela bezzubí. Od vyššího počtu obdržených branek nás ještě zachránil brankář Ondra Dvořák. Máme za sebou krátkou letní přípravu. Každý hráč odtrénoval v průměru šest tréninkových jednotek, plus dva přípravné zápasy. To je prostě málo. Sestavu jsme látali na poslední chvíli. Ještě dnes ráno k nám přestoupil Lukáš Kopa z Horek, kterému se ale ve čtvrtek narodilo dítě. Michal Bohdan odehrál mistrovský zápas asi po roce, Martin Tott po půl, Vojta Dvořák téměř nenaskakoval, do toho nemohl nastoupit ani Filip Plichta, který si ještě odpykával trest za červenou kartu, a to jsem nevyjmenoval zdaleka všechny. Tým se tvoří za pochodu, ale na to se nechceme vymlouvat. Doufáme i v pomoc áčka v dalších zápasech a věříme, že náš projev směrem dopředu bude příští týden v domácím utkání s Řepovem lepší a tři body zůstanou doma.

O letních změnách v týmu: Odehrálo se jich poměrně dost. Kádr jsme potřebovali rozšířit a dodat týmu zkušenosti, což se nám snad povedlo. Teď už jenom potřebujeme dotrénovat, sehrát se a věřím, že to bude dobré. Největší posilou by měl být zkušený střelec Honza Kadeřábek, který se vrací z Čelákovic a měl by plnit roli hrajícího asistenta. V současné době má ale zdravotní problémy, ze kterých se, doufáme, co nejdříve dostane a pomůže nám svými góly na hřišti. V defenzivě by nám naopak měli hodně pomoci ostřílení Jakub Sudek a Michal Bohdan, kteří toho mají spoustu odehráno ve vyšších soutěžích, a Lukáš Kopa, který v našem klubu doplnil bratra Radka, hrajícího za A-tým. Odchody: Jakub Vydra - přerušení činnosti (škola), Lukáš Jirků – Krchleby, David Chaloupka – Rejšice, Petr Zeman - dlouhodobě zraněný (další působiště neznámé). Příchody: Jan Kadeřábek - Union Čelákovice, Ondřej Dvořák - FK Zdětín, Lukáš Kopa - Horky B, Petr Růžička - Meteor Praha (v jednání), Michal Bohdan, Jakub Sudek, Martin Tott, Josef Novotný – všichni obnovení činnosti.