„Jsem rád, že jsme vyhráli a máme těžký zápas na velmi náročném terénu za sebou,“ oddechli si hosté slovy svého trenéra Václava Zejdy.

Úvodní poločas nabídl občasné oboustranné poškádlení v duchu vyhecovanějších derby, v nichž několik aktérů dříve působilo v táboře soupeře. Góly začaly padat až po změně stran.

Hosté se sice více snažili tvořit hru, mnohem účinnější se ale zkraje druhé části ukázaly brejky domácích. Jen chvíli poté, co střídající dorostenec Zoreník (ročník 2003) poslal asi nejvýraznější šanci do té doby těsně vedle cíle, přišly na opačné straně chvíle Josefa Gabča. Nejdříve otevřel skóre, ač si Chaloupka na zakončení samostatného úprku sáhl. Chvíli nato připravil druhý gól na zlatém tácu pro kapitána Rolence.

Dobrá nálada Vysoké dostala trhliny po pár minutách. Z šestnáctky a pomocí tyče snížil zkušený Dvorný. Stejný hráč byl záhy u asi klíčového momentu. Štolba do něj zajel skluzem a před druhou žlutou stihl pobavit hláškou k rozhodčímu: „Opovaž se mi ji dát.“

Přesilovka dolila hostům energii na obrat. Gratulace spoluhráčů sklízel jeden z nejmladších hráčů na place. Vyrovnávací střelu Vojtěcha Antoše Michovský tlumil, ale míči v cestě do sítě nezabránil, při rozhodujícím gólu nedostal šanci. Křížná bomba do vzdálenější šibenice byla ozdobou utkání, v jehož závěru hlavní rozhodčí nahněval domácí, když k základní hrací době přidal jen několik vteřin.

„Lídra jsme alespoň potrápili,“ glosoval pak utkání trenér Vysoké Václav Řízek. „Rozhodlo vyloučení. V deseti už jsme neměli síly vepředu podržet balon a valil se na nás jeden útok za druhým,“ dodal s tím, že zásahem do obrany bylo i nucené střídání Tomáše Skopky (72.). Za jazýček na vahách považoval i větší střelecké štěstí hostů. „Antoš už to takhle nikdy netrefí. Péťa Dvorný to trefil o tyč taky krásně. Na druhé straně Pepa (Gabčo) bohužel zakončoval nad, co běžně dává.“

Kouč vítězů Václav Zejda souhlasil, že přesilovka pomohla. „…a krátce poté vstřelená vyrovnávající branka,“ podělil se o postřehy. Zpočátku druhé půle nepříznivý vývoj připisoval snaze tlačit se za vedoucím gólem, který ale paradoxně přišel na opačné straně. „Vysoké vyšly dva brejky, na které má vhodné typy útočníků,“ zmínil a přiznal i kus štěstí nejen při vstřelených brankách svého týmu. „Ještě za stavu dva-dva mohla Vysoká vstřelit branku,“ narážel rovněž na šanci Gabča.

Vysoká - FC Mělník 2:3 (0:0)

Branky: 55. Gabčo, 59. Rolenc - 73. a 85. Antoš, 64. Dvorný. Rozhodčí: Burian. ŽK: 8:4. ČK: 67. Štolba (V.). Diváci: 80.