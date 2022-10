Jak jste viděl derby? Přišli jsme si zahrát fotbal, což je tedy zvykem každý víkend. Dalo se asi čekat, že to bude trošku ostřejší. Za mě tedy už takového staršího hráče byly některé zákroky zbytečné a opravdu nad rámec nějaké slušnosti. Ale nakonec to k tomu asi patří.

Ty jste si nejspíš právě vyříkávali s kapitánem Kralup Lubošem Krejzou, že?

Ano. Byly to dvě zbytečné věci, které do fotbalu nepatří. Že se někdo omlouvá, je sice hezké, ale to už je za mě pozdě.

Trenér Kaplan řekl, že zápas zkazili rozhodčí. Co vy na to?

Já si jdu zahrát fotbal. Vnímám to tak, že něco se pískne takhle, něco takhle. Je to o hráčích, není to o rozhodčích. Hráč by se měl vždycky srovnat, soustředit se na svojí hru, a aby přispěl k radosti lidí z hodiny a půl hry. A neházet to jeden na druhého. Prostě derby, nula nula.

Pro vás tedy plusový bod z venku. Berete to tak? Mohlo to asi dopadnout i hůř, i když šancí zase tolik nebylo…

Šance nebyly. Možná ta naše chyba na konci. Měli jsme štěstí, ale to k tomu patří. Na druhé straně jsme taky měli dvě takové napůl šance. Ve finále spravedlivá remíza. Nechci říkat, jestli ztráta, nebo k plusu. Remíza a bod venku bereme.

Emoce k derby patří. Ty ze závěru, kdy se tady před vchodem do kabin dostal váš trenér do křížku s pořadatelskou službou, už se ale zdály hodně přes čáru…

Neviděl jsem to, takže to samozřejmě nemohu komentovat. Když mi ale někdo po zápase řekne, že někdo na hřišti simuloval a podobně, tak to mě fakt štve. A ještě bývalý hráč, se kterým jsem hrál. To považuju za trapný. Vidím, jak jsou kluci na tom. Lidi v celé republice by obecně měli být víc nad věcí.

Nechal jste se zlanařit do Dynama po dlouhém přemlouvání, jak říkal trenér, tak jak zatím vnímáte svůj nástup do I. A třídy?

Fotbal mám rád. Zodpovědně jsem se na to připravil. Nešel jsem do hry dřív, než bych se cítil, že můžu něco hrát. Na hřišti se nakonec cítím dobře, což je důležité. Věřím, že zdraví bude sloužit, a na hřišti jsem nějakým způsobem i přínosem.

