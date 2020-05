„Kluci už se těšili, že si zakopou a že se vůbec uvidíme,“ uvedl trenér A-mužstva Václav Řízek. On sám si myslí, že se obnovení amatérského fotbalu neobejde bez problémů. „Kdy začne nová sezona, se zatím neví,“ upozornil.

Právě Vysoká patřila ve své druhé sezoně po návratu do kraje mezi týmy druhé polovině tabulky, které ve skupině B dělilo před jarem pouhých šest bodů. Ve třinácti podzimních zápasech jich parta okolo druhého nejlepšího střelce soutěže Gabčo (16 gólů) nastřádala průměrných šestnáct.

„Sestup bychom rozhodně jako tragédii neřešili. Prostě jsme si užívali, že zase hrajeme o jeden stupeň kvalitativně lepší soutěž a proti mužstvům mimo náš okres,“ vyjádřil se kormidelník.

Na řež o záchranu, která by se z mělnického okresu týkala ještě Lužce a Byšic, ale nedošlo. Na jaře se na této úrovni vůbec nekoplo do míče. „Bereme to sportovně,“ komentuje anulování tabulek Řízek, který počítá s přihlášením do stejné soutěže i pro příští sezonu. „Změny v kádru jsme zatím neřešili a vše ukáže až čas. Pokud ale budeme mít k dispozici obdobný kádr jako před jarem a hráči budou chtít, budeme pokračovat.“