Právě k hranicím hlavního města se upínala veškerá lužecká pozornost poté, co zápas Eletisu v Bakově nedovolil odehrát nezpůsobilý terén. „Samozřejmě jsme čekali, jak náš konkurent dopadne a zda nás dostane pod tlak,“ potvrdil trenér Martin Tauchman a zalitoval, že s týmem nemohli nastoupit a postup stvrdit na hřišti.

Start oslav to ale úplně nenarušilo. „Kluci něco málo podnikli, ale větší oslava se chystá na domácí utkání,“ prozradil Martin Tauchman. Jako předseda klubu byl zároveň tím nejpovolanějším, kdo mohl potvrdit, zda služebně nejstarší účastník stávající soutěže přijme novou výzvu. „O třídu výš půjdeme. Klub si to po těch letech zaslouží. Vím, že tam bude vyšší kvalita, ale proč to nezkusit. Kluci si to vykopali, tak ať to zkusí.“

Zatímco Lužec o víkendu nehrál a slavil, nedaleký Mělník vyhrál a smutnil. Start druhé půlhodiny zápasu přinesl obrázek, jaký na hřišti nikdo vidět nechce. Střet s jedním z řepovských soupeřů skončil pro domácího Daniela Veselého zlomenou lýtkovou kostí. Fotbalista koketující dříve dokonce s nejvyšší soutěží opouštěl hřiště v sanitce.

„Hostující hráč zezadu skluzem na velmi kluzkém povrchu odehrál jednou nohou míč, který měl v držení domácí hráč, a zbytkem svého těla bezohledně podrazil v tu dobu stojícího hráče domácích,“ popsal rozhodčí Jakub Čermoch moment, který udělal výsledek zápasu pro na jaře rozjetý Mělník zcela nepodstatným. „Dneska se mi utkání těžko hodnotí. Při tak těžkém zranění, jaké utrpěl Veselka, jde fotbal stranou,“ nebylo do řeči trenér Zbyňku Štruplovi.

Spolu s celým týmem si nyní nepřejí nic jiného než, aby operace a následná rekonvalescence přinesly co nejrychlejší uzdravení čerstvě dvaatřicetiletého kanonýra. Ten po svém zimním příchodu v soutěži prokazoval svou nadstandardní kvalitu, během jedenácti kol nasázel dvanáct gólů. Zavěsit stačil i v neděli do sítě nováčka z Boleslavska. Na výhru 3:1, ke které tak přispěl, ale v dobrém rozhodně vzpomínat nebude.

V sestupových patrech ještě panoval klid před bouří. Na rozdíl od zbylých skupin je dvě kola před koncem bez šance jediný tým - Všestudy. Některým dalším už ale tiká finální odpočet a namočená je stále více než polovina účastníků.

Kromě už zmíněných Hovorčovic posílily akcie Benátek B, Čelákovic a Pěčic. Ty sice na chvíli vykolejilo rychlé vedení Všestud, ale rychle se dostaly do hry a ještě do poločasu byl na světě obrat výsledku.

„Soupeře jsme kombinačně přehrávali,“ přiblížil domácí Miroslav Hubač, jehož tým pokračoval ve stejném rytmu i po změně stran a přidal ještě dva góly. „Až na prvních deset minut jsem byl s utkáním spokojen. Zase jsme blíže záchraně. Osobně mi udělalo velkou radost, že Tomáš Dufek odchytal celý zápas a připsal si i asistenci,“ dodal.

Otáčet výsledek musela i na jaře rozjetá rezerva Benátek, proti čtvrtému Chotětovu k tomu hattrickem přispěl Kadeřábek. Trenér vítězů Jiří Kubát ale chválil kompletní a na některých postech „pochroumanou“ sestavu včetně náhradníků. „Do zápasu jsme nevstoupili dobře a brzy prohrávali. Do pětadvacáté minuty jsme byli na ručník, hosté byli jasně lepším týmem,“ okomentoval pasáž, kterou zlomilo vyrovnání na 1:1.

„Nakoplo nás to. Od té doby jsme byli lepším týmem. Rozhodla obrovská touha uspět a naše organizace hry, v níž jsme byli lepší. Chtěli jsme více vyhrát, byli produktivnější. Pro nás je to super výsledek. V posledních zápasech jsme vsadili na jednoduchý styl fotbalu. Myslím si, že nám to vyhovuje. Nechceme tak kombinovat, hrajeme jednodušeji dopředu a nese nám to ovoce.“

Hostům se po utkání mluvilo těžce. "Prvních třicet minut jsme měli výborných, dali jsme gól a domací moc nevěděli, jak na nás. Pak ale z ojedinělé akce vyrovnali a z další podobné do poločasu otočili," šel po stopách derby brankář Chotětova Petr Ulman. Definitivně do kolen pak hosty srazil začátek druhého poločasu. "Byl od nás hodně špatný, domácí se díky Kadeřábkovi dostali do tříbrankového vedení a to už pro nás bylo složité. Zápas jsme ke konci alespoň korigovali," pokračoval.

Kromě první půlhodiny byla podle Petra Ulmana předvedená hra ze strany hostů znovu bídná: "V létě nás čeká spousta tvrdé práce, abychom nedostávali tolik gólů, což je teď asi náš největší problém."

16. kolo: Pěčice - Všestudy 5:1 (21. a 78. Hellmiss, 30. Hubač, 45+1. Beran, 70. Vodháněl - 3. Brázda), Bakov n. J. - Lužec odloženo na 5. 6. (nezpůsobilý terén), Čelákovice - Zeleneč 3:2 (21. a 59. Fantík, 70. Igbinosa - 62. Capek, 85. Janoušek), Hovorčovice - Líbeznice 1:0 (36. Valíček), Benátky n. J. B - Chotětov 5:3 (36., 48. a 61. Kadeřábek, 41. Ječný, 75. Plíhal - 3. Duda, 67. Koníček, 90. Vtelenský), Mělník 1909 - Řepov 3:1 (17. Veselý, 45+1. Menčl, 85. Jeřábek - 68. Cepka), Záryby - Obříství 2:0 (7. z pen. Školák, 45. Martinec, ČK: 59. Mareček – Z.).