„Je to doma! Splnili jsme cíl, který jsme si dali před třemi lety. Dvakrát nás přerušil covid a teď nás proháněla Stará Boleslav a musím sportovně uznat, že my a právě Bolka jsme byli doopravdy nejlepší v celé naší skupině. První zápas v Kralupech i dnešní to potvrdil. Dneska jsme si to zase rozdali naplno, naprosto otevřeně a byli jsme šťastnější, i když to mohlo být obráceně. Bojovný a vyrovnaný zápas… Jdeme slavit,“ shrnul poslední krok a zavelel k jeho logickému pokračování předseda FK Kralupy 1901 Luboš Černý.

Pochvalně se o soupeři, který na jaře stoprocentního lídra proháněl až do předposledního kola, vyjádřila také největší osobnost Kralup i celé soutěže – ex-reprezentant Jiří Novotný. „Jsme samozřejmě všichni rádi, že se nám to povedlo. Soupeř byl strašně těžký, hráli výborně, kombinačně. My jsme měli v některých momentech i štěstí, že trefili tyčku, nebo to chytil gólman. Zaplaťpánbůh. Byl to vyrovnaný zápas, my jsme měli taky šance, ale řekl bych, že domácí jich měli o něco víc,“ uznala hrající legenda Sparty.

Také on sám sklízel za svůj výkon komplimenty, a to i z tábora domácích. „Kolik mu je? Hraje stále skvěle,“ padalo mezi dvěma stovkami diváků v publiku. „Spíš hodně naběhám, než abych hrál s balonem. Ale to k tomu patří. Bohužel. Někdo na sebe tu černou práci vzít musí,“ okomentoval s nadhledem svou roli v mužstvu, kterému kvůli účasti na Euru malého fotbalu chyběl nejlepší střelec Stanislav Mařík.

Se slavením to rekordman v počtu získaných titulů Novotný tak velkolepě neviděl. „Myslím, že oslavy by měly být hlavně až po posledním kole doma s fanoušky. I teď jsme si to tady trochu užili, ale ještě máme jeden zápas a chceme ho taky vyhrát,“ dodal v kulise burácející hostující kabiny. Přímo na hřišti proběhla postupová klasika v podobě oblékání speciálních památečních triček a také několika lahví šampaňského.

Trenéra Kralup Davida Hemra těšilo, že se povedlo zpečetit postup právě na hřišti dlouho už jediného reálného soupeře. „Jsme šťastní. Vyhráli jsme, i když jsme měli štěstí s břevny. Ale štěstí přeje připraveným. Jsem rád, že to bylo právě tady, vyhráli jsme si to sami, nikdo nemůže nic říct. Po třech letech zasloužený postup,“ chrlil ze sebe a slíbil, že se kádr na vyšší soutěž posílí.

Ve středisku dolního Povltaví se A-třída bude hrát po devatenácti letech! Okusí ji i Jiří Novotný? „Doufám, že jo. Uvidím, jak to dopadne. Teď mám nějakou dovolenou, i když zároveň i spoustu zápasů se starou gardou Sparty,“ reagoval na dotaz i ve dvaapadesáti nestárnoucí hráč.

Za co stydět se ale rozhodně neměla ani parta z Lázeňské. Její trenér Miroslav Sunkovský mínil, že o postupujícím bylo už před zápasem jasno. „Určitě by si to pohlídali, i kdyby tu dneska prohráli. Pro nás to byl těžký zápas tím, jak jsme ho odehráli. Měli jsme mraky šancí, nastřelili tři břevna. Dostali jsme pak blbej gól a už se to s námi vezlo. Myslím, že za výkon v první půlhodině druhé půle jsme si zasloužili vyhrát. Asi jsme pak chtěli už moc a otevřeli to, takový mančaft nás pak potrestá. Klukům jsme ale poděkovali, hráli dobrý fotbal,“ ohlédl se za utkáním trenér Slavoje.