Zeleneč – Pěčice 1:0 (0:0)

Miroslav Hubač, hráč Pěčic: Hosté byli v prvním poločase aktivnější a lépe kombinovali, ale svoje akce nedokázali dotáhnout do nebezpečného zakončení. První příležitost měl Maršík, po zpětné přihrávce zakončoval z penalty, ale jeho pokus zblokovala domácí obrana a následná střela zpoza vápna letěla půl metru vedle tyče. Další šance přišla po rychlém autu, hosté šli dva na jednoho, ale vinou špatné přihrávky byla z velmi nadějné příležitosti jen nepovedená střela vedle branky. Poté zahrozili domácí, po krásné dlouhé přihrávce přesprintoval útočník obránce, ale Dufek jeho střelu na první tyč vyrazil. Krásnou dlouhou přihrávku ukázali i hosté, Hellmiss si ji přebral na prsa, ale domácí obránce se dokázal vrátit do souboje a rozhodit útočníka, takže jeho zakončení nemohlo být gólové. Největší příležitost si vytvořili domácí, po centru z pravé strany a nedůrazném vyboxovaní vznikla ve vápně trma vrma, ze které domácí trefili břevno. Poslední šanci zmařil výběhem za vápno na poslední chvíli domácí brankář. Úvod druhého poločasu se více vyvedl domácím a získali územní převahu, ale do šancí se nedostávali. Do 60. minuty se hra vyrovnala. Hosté si ve druhém poločase vytvořili jednu gólovou šanci, když dobře zakombinovali na polovině hřiště a po pěkné průnikové přihrávce Jansa zakončoval podél brankáře, bohužel těsně vedle tyče. Domácí zahrozili střelou zpoza vápna do břevna. Rozhodnutí přišlo v 89. minutě. Domácí se na pravé straně dokázali prosadit jeden na jednoho, vyhrát následný souboj na hranici vápna, balon vykulit na volného spoluhráče, a ten ranou pod břevno z 18 metrů nedal brankáři šanci. Zápas byl v tempu. Obě mužstva hrála pěkný kombinační fotbal, který se musel slušnému počtu diváků (130) líbit. Utkání by spíše slušela remíza 1:1.