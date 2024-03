Hlízov – Kosmonosy B 2:0 (1:0)

David Linhart, trenér Hlízova: „Utkání provázel dost silný vítr, který ztěžoval kombinaci obou týmů. Přesto si myslím, že pro diváka to byl slušný zápas. Hosté přijeli s mladou sestavou, ale byli běhaví a bojovní. My jsme se chtěli hlavně vyvarovat zápasu z podzimu, kdy nás nachytali na švestkách a dali nám sedmičku. Snažili jsme se hrát první poločas vysoko i proti větru a zaslouženě se ujali vedení po gólu Kruliše, bohužel jsme některé další šance zahodili a nastřelili i tyčku. Druhý poločas jsme měli podle mě také pod kontrolou a když přidal Maxa druhy gól, už asi nebylo co řešit. Jsem spokojený s tím, že se podruhé za sebou prosadili v zápase oba útočníci a také s tím, že jsme hosty prakticky do ničeho nepustili. Hodně nám pomohl návrat zkušených hráčů do sestavy a doufám, že i navzdory méně vydařené přípravě budeme v podobných výkonech pokračovat.“

Jan Keszeg, trenér Kosmonos: „Těžké utkání za těžkých povětrnostních podmínek. Chyběli nám asi čtyři zkušení hráči. Hráli mladí kluci, kteří se nyní budou zapojovat. První půle ukázala, že z toho byli trochu nervózní a výkon nebyl ideální. Druhá byla z naší strany lepší. Rozhodly zkušenosti, které byly na straně Hlízova. Bylo to o tom, že body udělá ten, kdo dá gól. Bohužel to byl soupeř. Věřím, že od dalších kol to bude jen lepší a navážeme na povedený podzim. Ve druhé půli kluci udělali správný krok, aby jaro bylo lepší, bez nějakého zbytečného stresu. Věřím, že pomůžeme i mladým hráčům, které se teď budeme snažit zapojovat trochu víc.“

O vzájemném utkání s Bousovem (31. března v Kosmonosech): „Je to trochu zvláštní. V Bousově jsem to už řekl. Ve vzájemném zápase bude na straně soupeře jako trenér, to je jasné. Chci být s klukama, které budu vést. Co se týká hraní, rád bych na jaře odehrál těch asi šest zápasů, které se nám nekryjí. Bude to tedy náročné časově, protože k tomu mám ještě minimálně na půl roku kosmonoský dorost. Věřím, že i Bousovu mohu ještě trochu pomoct. Doma jsem to vysvětlil, snad ten půlrok vydržíme. V létě se uvidí, jak to všechno bude.“