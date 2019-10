Mělnický FC v posledních kolech po prolomení střeleckého trápení posouvá svá maxima v nové soutěži. Proti Mnichovu Hradišti se mu podařilo poprvé vyhrát druhé utkání v řadě. Navíc se premiérově dostal na šest vstřelených branek v zápase.

Ještě o přestávce to ale na vítězství 6:2 zdaleka nevypadalo. „V prvním poločase byl hostující celek výrazně lepší a vypracoval si asi čtyři vyložené brankové příležitosti,“ nemusely se ani podle trenéra Mělníka Václava Zejdy měnit strany za stavu 1:1.

V jednom ovšem domácí přece jen získali navrch, po dvou žlutých pro Lakatoše hráli od 37. minuty v početní výhodě. Na rozdíl od soupeře pak ve druhém poločase svými šancemi nepohrdli.

„Jak jsme měli na začátku soutěže problém se střílením branek, teď se to změnilo a v posledních dvou kolech jsme nastříleli deset gólů. To nás potěšilo. Doufejme, že to bude padat dál,“ dodal Zejda.

SKUPINA A

Sedlec-Prčice – Nelahozeves 3:0 (2:0)

Branky: 12., 30. z pen. a 80. z pen. Prchlík. Rozhodčí: Prosr. ŽK: 3:3. Diváci: 150.



SKUPINA B

FC Mělník – Mn. Hradiště 6:2 (1:1)

Branky: 52. a 63. Mrázek, 80. a 82. Bell, 14. Žaba, 74. Novotný – 33. Sabol, 78. Radačovský. Rozhodčí: Kvasnička. ŽK: 4:5. ČK: 37. Lakatoš (Hrad.). Diváci: 99.

Záryby – Čelákovice 2:1 (1:1)

Branky: 41. z pen. a 61. Krulich – 45. Náhlovský z pen. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 1:1. Diváci: 216.

Pěčice – Pšovka 1:2 np (0:1)

Branky: 90. Hubač – 7. Dvorný z pen. Rozhodčí: Horák. ŽK: 4:1. Diváci: 100.

V Zárybech po sedmi porážkách z úvodních devíti kol zvonili na poplach už v týdnu před polabským derby s Čelákovicemi, které měly na kontě o čtyři body víc. „Po sérii proher jsme svolali schůzi hráčů, kde jsme si vše vyříkali a snažili se tým opět nastartovat. To se myslím povedlo,“ prozradil kapitán Daniel Krulich.

Právě on dvěma góly zařídil, že spokojenější z více než dvou stovek diváků odcházeli ti, co přáli domácím barvám. Závěr první půle přinesl po jedné proměněné penaltě na každé straně. Domácí profitovali z faulu brankáře Schlossera na Tampíra, hosté ztrestali hraní rukou.

Krulichova trefa z druhé části už zůstala bez odpovědi Unionu. „Vydřené vítězství v oboustranně bojovném utkání. Tři body už jsme nutně potřebovali a šli za nimi jako mančaft. Jsem rád, že jsem mohl pomoci dvěma góly,“ komentoval cenný zisk jediný střelec domácích.

Pšovka si počtvrté v řadě protáhla zápas o penaltový rozstřel. Potřetí k němu dospěla po gólu v závěrečných minutách. V Pěčicích stejně jako týden předtím doma zklamání z „last minute“ vyrovnání soupeře setřásla a po dvou úspěšných zákrocích Šandy sebrala bonus.

Trenér Jan Studený by před utkáním dva body zvenku bral, opakování týden starého scénáře bylo přece jen určitou vadou na kráse. „Po dobrém vstupu jsme další šance opět nedotáhli,“ litoval především úniku Dohnala.

Domácí prý začali v nepříliš velkolepé fotbalové podívané na těžkém terénu více přikládat pod kotel ve druhé půli, kdy nastřelili i tyčku. Dočkali se až poté, co Hubač na poslední chvíli vyladil k dokonalosti exekuci přímého kopu. „Lépe to už trefit nešlo. Už předtím mu to z různých pozic létalo kolem tyčí,“ zmínil Studený.

Vůbec poprvé naprázdno vyšli v podzimní soutěži snajpři Dynama Nelahozeves. V Sedlci-Prčicích sice hostům patřila úvodní šance, Valdovi ji sebralo včasné vyběhnutí brankáře.

V dalším průběhu se tým kouče Kaplana spíše bránil, ve třech případech a vždy proti stejnému hráči pak neúspěšně. Domácí Prchlík zasadil všechny údery po standardních situacích.

Nejdříve zakončil tečovanou střelou secvičenou souhru po rohovém kopu, následně proměnil dvě penalty po faulech na svou osobu.

Hosté sázející hlavně na jednoduché nakopávané balony si na soupeře nepřišli ani z nebezpečně zahrávaných trestných kopů. „Domácí byli lepší, běhavější, všude o krok dřív, zaslouženě vyhráli. My musíme napříště přidat,“ glosoval utkání trenér Kaplan.