Spokojenost zavládla v táboře Dynama, které navázalo na dvě domácí výhry dvěma body z Libušína. Ten se přitom v tabulce nacházel ještě o nějaký ten stupínek výš.

„Rozdělení bodů ve slušně hraném a kvalitním utkání podle mě odpovídá. K ještě větší radosti chyběl snad jen ten gól. I osm bodů je ale ze tří zápasů dobrý počin. Ve vyrovnané tabulce jsme se trochu utrhli,“ liboval si trenér Nelahozevsi Daniel Kaplan. „Poté, co jsme přežili asi dvě úvodní šance domácích, jsme byli lepší, hlavně v pohybu. Škoda, že jsme neproměnili některou ze tří šancí po hlavičkách (Kymr, Dubský, Holý), které brankář bravurně chytil,“ přiblížil dění na hřišti.

Pšovce se podařilo potvrdit cenné venkovní body jen z jedné třetiny. Podle trenéra Jana Studeného si v duelu s Luštěnicemi zřejmě ani víc nezasloužila. „Remízu musíme brát. Nehráli jsme úplně dobře,“ potvrdil s tím, že nadějný vstup do utkání sice přinesl šance pro Šáru či Pokorného, jejich střely se ale mezi tyče nevešly.

Po vyrovnání hry byli ve druhém poločase blíže skórování hosté z Boleslavska. Ani oni si ale s koncovkou zrovna nepotykali. „Asi tři jejich šance ve druhé půli byly hodně nepříjemné, po rohu nastřelili tyčku. Z naší strany byla druhá půle nic moc, jen s asi jednou šancí. Hosté mohli vyhrát. Ve finále můžeme být za bod ještě rádi. Podle představ jsme hráli dá se říct jen v úvodních dvaceti minutách.“

Vůbec nejtěžší roli měly Záryby. V Hlízově čekal soupeř, který na podzim neztratil ještě ani bod. Nad veleúspěšným nováčkem se hosté, kterým se naopak na podzim zdaleka nedaří podle přestav, ujali dokonce vedení. Moravský překonal brankáře po rohovém kopu a překvapivě nešlo o první šanci hostí.

Domácí ale ty předešlé přečkali. Jejich dobývání slavilo poprvé úspěch ještě během prvního poločasu po centru a hlavičce Šestáka. Vyrovnaný stav hosté drželi do 68. minuty. To je ovšem postihly hned dvě pohromy naráz.

NA PLAC MUSEL MIMO PLÁN TAKÉ TRENÉR

Růžička přidal druhou brankou svého mužstva. Brankář Šulc se pak nespokojil s neodpískáním podle hostí nedovoleného zákroku na jednoho z bránících hráčů a za vulgární výrazy na adresu rozhodčích šel pod sprchu.

Mezi tyče se tak v ročníku vůbec poprvé dostal trenér Petr Vlk. V přesilovce kapituloval po zakončení Puka.

„Pak už tam byla frustrace a nepodařilo se nám zápas otočit,“ líčil Petr Vlk a o klíčovém momentu utkání neměl pochyb. „Druhý gól padl po faulu, ale v Hlízově se to tak asi dělá. Je to smůla. Myslím, že i s mladým mančaftem jsme domácí včetně jejich diváků překvapili. Asi to pak vzali do ruky trochu jiným způsobem. Vůči mým klukům je mi to líto, protože bojovali a odehráli jeden z dobrých zápasů,“ litoval.

„Po změnách, kterými jsme oživili hru, už byla jen otázka času, kdy dáme druhou branku. Před ní jsme měli ještě asi tři stoprocentní příležitosti,“ řekl s utkáním nakonec spokojený kouč Hlízova David Linhart.

MĚLNICKÝ NOVÁČEK TENTOKRÁT BEZ ŠANCÍ

V duelu dvou rozjetých týmů se radovalo béčko Českého Brodu. Mělnický FC vyšel proti stříbrnému celku průběžného pořadí střelecky naprázdno. Domácí útočníci se prosadili jednou v každém poločase a ukončili soupeři pět zápasů trvající vítěznou sérii.

Nováčkovi chyběly nejen góly, ale tentokrát i šance. Domácí se po vlažnějším začátku uklidnili po necelé půlhodině trefou Sedláčka. Definitivně rozhodnuto bylo po pojistce střídajícího Jindřicha deset minut před koncem.

„Brod byl od první minuty lepší, na balonu, pohybově i důrazem. I když neměli až tolik šancí, tak nás ve všech směrech přehráli,“ přiznal soupeři kvalitu jeden z trenérů Mělníka Pavel Dohnal. Oproti minulým kolům slabší výkon vysvětloval i nucenými zásahy do sestavy při absencích kapitána a nejlepšího střelce Žaby a také Novotného.

„Ze zápasu jsem trochu zklamaný, ale Brod byl opravdu velmi dobře připravený. Je to jeden z nejlepších týmů v soutěži.“

S hodnocením kouče Dohnala korespondovala slova domácího Jindřicha Stejskala, který byl s výkonem svých svěřenců po všech stránkách spokojený.

SKUPINA A

Libušín – Nelahozeves 0:1 np

Rozhodčí: Chovanec. ŽK: 4:1. Diváci: 50.

SKUPINA B

Pšovka Mělník – Luštěnice 0:1 np

Rozhodčí: Prosr. ŽK: 0:3. Diváci: 100.

Hlízov – Záryby 3:1 (1:1)

Branky: 30. Šesták, 68. Růžička, 80. Puk – 14. Moravský. Rozhodčí: Špidra. ŽK: 2:3. ČK: 70. Šulc (Z.). Diváci: 80.

Český Brod B – FC Mělník 2:0 (1:0)

Branky: 25. Sedláček, 79. Jindřich. Rozhodčí: Pejša. ŽK: 1:2. Diváci: 60.