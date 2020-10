„Už kvůli minulému týdnu jsme strašně rádi za tři body,“ potvrdil kapitán a jediný střelec zápasu Daniel Krulich, že málem dvouciferný debakl měl mladý zárybský tým v hlavě. Tentokrát to ale byla docela jiná písnička.

Domácí zápas s Rejšicemi přinesl áčku první čisté konto od loňského srpna (proti stejnému soupeři). K radosti tak nakonec stačil i jediný gól. Dvořák se po dlouhém pasu dostal do souboje s vyběhnutým gólmanem a Krulich poslal odražený balon obloučkem z velké dálky na místo určení.

„Myslím, že v utkání jsme byli jednoznačně lepší. Po prvním poločase jsme mohli vést klidně i čtyři-nula. Víc ze hry i šancí jsme měli i ve druhém. Naší slabinou ale zůstává neproměňování šancí,“ hodnotil zápas Krulich.

Na vítězné vlně se vezoucí a vedoucí Sokoleč přivítali v dalším kole fotbalisté Pšovky. Hosté z Nymburska nakonec svou pohodu potvrdili výhrou 2:1. V domácích ovšem po utkání zůstala pachuť, že soupeři cestu ke třem bodům vydláždili zbytečnými chybami.

„Sokoleč byla lepší na balonu, lépe kombinovala, ale do nějakých šancí se nedostávala. K oběma gólům jsem bohužel soupeři pomohli,“ shrnul utkání Rostislav Šmíd. Na mysli měl špatnou přihrávku přes střed hřiště, po které pádili dva hosté na brankáře. Druhé gólové ráně předcházela zbytečná ztráta před vlastní šestnáctkou.

Právě Šmíd těsně před pauzou oklepání se domácích přetavil v kontaktní gól. Přestože Mělničtí měli i šance na vyrovnání, brankáře Shokodka už překonat nedokázali. „Jsme zklamaní, že jsme to nedotáhli alespoň k rozstřelu. Od Sokolče jsme čekali určitě víc,“ dodal Šmíd.

Mělník vedli trenéři dorostu

Ve velkém útlumu pokračuje mělnický FC. Pětibranková porážka v Mnichově Hradišti byla třetí podobně vysoká v řadě. Po třetím inkasovaném gólu přišla pro tým z Podolí další rána v podobě vyloučení Zámečníka. V závěrečných minutách domácí udeřili ještě dvakrát.

V Hradišti se Mělničtí s výjimkou náhradního brankáře Lomského představili s kompletně dorosteneckou lavičkou. Premiéru u prvního mužstva si odbyli i trenéři Jan Liška a Karel Radomil. „Byl to zatím záskok. Pan Zejda musí být v karanténě, druhý trenér Dohnal skončil. Uvidíme, jak se vše dál vyvine. Měl jsem v týmu několik dorostenců, tak se to nabízelo jako rozumné řešení,“ objasnil hlavní kouč dorostenecké kategorie Jan Liška.

Po červené kartě a nutném střídání obvyklých opor Miřatského a Žaby bylo podle jeho slov už velmi těžké se zápasem cokoli udělat. „Na hřiště museli přijít dorostenci, na svůj věk se s tím popasovali dobře, ale potřebují samozřejmě ještě chvilku času. Do budoucna ale půjde určitě o dobrou generaci pro náš klub, musíme ale ještě rok dva vydržet,“ dodal Jan Liška.

Pro domácí šlo o vítaný únik z nepříliš dobré formy i dosud slabé útočné produkce. „Byli jsme lepší, zápas jsme mohli zakončit možná i deseti góly. Mělník tam nikoho neměl, přehrávali jsme je,“ začal své hodnocení trenér MSK Aleš Kohout. „Oni dopředu nic moc neměli. Vzadu jsme hráli dobře, i středová řada byla super. Zasloužili jsme si to. Bylo to jednoznačné od začátku do konce,“ pokračoval.

Trenér Hradiště vyzdvihl zlepšení směrem dopředu. „Byla to předtím naše slabina, góly jsme nedávali. Musím ale zase říct, že jsme hráli proti dobrým soupeřům, kteří nás do šancí tolik nepouštěli. Byl to ale opravdu ten kámen úrazu. Jsem rád, že jsme vyhráli 5:0, že si kluci víc zastříleli. Mohlo být ještě o pár gólů víc, ale jsem rád i za tohle,“ pochvaloval si vyšší produktivitu svých hráčů. A pochopitelně i důležité body. „Už jsme museli vyhrát. Potřebovali jsme se odrazit ode dna tabulky, kde jsme určitě nechtěli být."

7. kolo: Mn. Hradiště - FC Mělník 5:0 (53. a 90. Radačovský, 7. vl. Miřatský, 37. Benek, 88. z pen. Sabol), Dolní Bousov - Průhonice 0:1 (52. Bureš), Luštěnice - Čelákovice 3:0 (17. Hrdlička, 53. Hrynčuk, 80. z pen. Grus), Čáslav B - Jesenice 3:5 (52. Lebduška, 54. Tůma, 70. Novák - 22., 42. a 79. Duda, 34. Novotný, 69. Mráz), Pš. Mělník - Sokoleč 1:2 (44. Šmíd - 8. a 24. Ramšák), Hlízov - Pěčice 3:1 (17. Tafel, 22. Navrátil, 48. Puk - 7. Kiceluk), Záryby - Rejšice 1:0 (14. Krulich), Divišov - Sn Poděbrady 3:6 (21. Hanuš, 64. Vondrák, 89. z pen. Jíša - 22. a 65. Jiráň, 1. Nikulin, 17. Štěpánek, 59. Bernard, 61. Hran Ca).