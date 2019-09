Dynamovci měli v nohách středeční pohárové utkání, v němž přetlačili Klecany 4:3 (50. a 85. Kulhánek, 35. Janovský, 83. Kymr - 86. a 88. Smíšek, 11. Chrdle). Proti Velké Dobré to zdaleka taková gólparáda nebyla.

Domácí se ve vyrovnaném utkání s minimem přesných střel dostali jen asi do tří šancí a proměnili až tu jedinou ze závěrečné půlhodiny. To byla iniciativa překvapivě spíše na kopačkách do kopce útočících a bez náhradníků hrajících hostí z Kladenska.

Němeček už jako střídající na podzim jednu branku dal a stejný kousek se mu povedl znovu. Na hranici brankoviště dostal příliš prostoru a z levé strany zamířil přesně k zadní tyči. Jeho tým tak na domácím hřišti nadále nahrazuje body, které venku dosud nepřicházejí.

Nejvyšší porážkou v normální hrací době nejen z dosavadních tří v sezoně, ale i za několik posledních let, nepříjemně překvapili vlastní příznivce borci ze Záryb. Týden poté, co se jim v Rejšicích podařilo poprvé v kalendářním roce zamknout bránu, přišel kanár od jesenické Slavie.

Nováček dostál pověsti na podzim rozjetého stroje už v prvním poločase, kdy se dostal do pohody dvěma góly. „Jesenice předvedla velice dobrý výkon. Na co sáhli, to jim tam spadlo a dávali krásné góly. My jsme jako už obvykle v posledních zápasech nedali góly ani z malého vápna. Vznikl z toho trochu zmar, který skončil šestibrankovou ostudou,“ vrátil se k utkání trenér poražených Petr Vlk, který si takový výpadek dokázal jen těžko vysvětlit. „Je to fotbal. Jsme mladý tým, který na své výkonnosti pracuje. Někdy přijde zápas blbec, jak se říká. Staly se chyby, které se normálně nestávají. Musíme na to co nejdříve zapomenout, dobře potrénovat a začít znovu,“ nabádal.

Druhou porážku v řadě bez vstřeleného gólu, a celkově čtvrtou, zaznamenal nováček z mělnického FC. V Průhonicích rozhodl duel o druhou podzimní výhru domácí Omcirk po necelé půlhodině.

„Po slibném úvodu, kdy jsme šli sami na gólmana, ale Žaba nedal, jsme přenechali aktivitu domácím, kteří nás z jednoho brejku potrestali. Ke konci poločasu ještě neproměnil další gólovku Kuba Jiskra,“ litoval horší produktivity jeden z trenérů Mělníka Pavel Dohnal. „Ve druhé půli jsme byli lepší, víc na balonu, ale pouze po vápno. Do šance jsme se vůbec nedostali,“ dodal kouč Dohnal k už třetí nejtěsnější porážce nováčka. „Soupeř využije jednu ze dvou šancí, nám momentálně chybí střelec, který by to vzal na sebe a ze dvou tří gólovek dal nějaké góly.“

S prázdnou se ze hřiště soupeře vracela také Pšovka, která nebodovala poprvé od úvodního utkání v Zárybech. V Hlízově ovšem rovněž narazila na nováčka, který až dosud nezakopl. Nic na tom nezměnilo ani vedení Mělníka poté, co se po rohovém kopu nadvakrát prosadil Šimandl. Vedení hostů trvalo necelých šest minut, než Šandu v 27. propálil Puk. Stejný hráč v 64. minutě zápas i rozhodl. V závěru se domácí z dalších akcí dočkali i třetí branky.

„Neodehráli jsme špatné utkání, kluci makali, ale bohužel to na domácí nestačilo. Hlízov byl kombinačně lepší a více na míči,“ shrnul utkání trenér Pšovky Jan Studený. Kromě nedůrazu před inkasovanými góly nebyl podle jeho představ ani nízký počet vytvořených šancí. „Nedařilo se nám v přechodové fázi, kdy jsme dost kazili a byli málo odvážní směrem dopředu.“

Domácí trenér David Linhart považoval za klíč k obratu vyrovnání ještě v prvním poločase. „Soupeř mě docela překvapil, i přes mladé mužstvo byl rychlostně dobře vybavený. Mělník hrál v obraném bloku, do kterého se nám příliš nedařilo dostávat. Ve druhém poločase jsme úplně převzali otěže zápasu, hosté naší bránu v podstatě neohrozili. Na rozdíl od předešlých zápasů jsme ale neměli vyloženě tutové příležitosti, ale spíš pološance, ty jsme si vytvořili asi tři nebo čtyři. Celkově je vítězství dle mého zasloužené,“ hodnotil David Linhart.

Skupina A

Dyn. Nelahozeves – Velká Dobrá 1:0 (0:0)

Branka: 85. Němeček. Rozhodčí: Zdeněk. ŽK: 2:2. Diváci: 57.

Skupina B

Záryby – Jesenice 0:6 (0:2)

Branky: 47. a 88. Čonka, 9. Duda, 30. Jurko, 48. Kratochvíl, 70. Hančl. Rozhodčí: Žaba. ŽK: 0:1. Diváci: 63.

Průhonice - FC Mělník 1:0 (1:0)

Branka: 27. Omcirk. Rozhodčí: Mir. Vlk. ŽK: 2:3. Diváci: 110.

Hlízov – Pšovka Mělník 3:1 (1:1)

Branky: 27. a 64. Puk, 90. Maxa – 22. Šimandl. Rozhodčí: Kvasnička. ŽK: 2:5. Diváci: 110.