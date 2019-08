„V první půli jsme neměli žádnou vyloženou šanci a nemohli se dostat do hry,“ objasňoval Jan Studený, proč měli aktivnější domácí po parádním voleji kapitána Krulicha o gól navrch už o přestávce.

„Po půli jsme se začali víc tlačit dopředu, trochu jsme to otevřeli a Záryby z toho měly další dvě šance, které neproměnily. Když jsme se dostali víc do hry, tak jsme chybovali ve středu hřiště a byli jsme potrestáni druhým gólem,“ popisoval zrod porážky, kterou se hostům podařilo zmírnit deset minut před koncem po penaltovém zákroku Reka na čerstvého Havrlíka. „Posledních dvacet minut jsme byli lepší, dostávali jsme se víc před branku domácích, šance jsme však nevyužili. Závěr zápasu si domácí pohlídali a zaslouženě vyhráli,“ konstatoval Studený.

Domácí kormidelník Petr Vlk byl za herně i výsledkově vydařený vstup do soutěže rád hlavně kvůli potřebnému sebevědomí hráčů. „Určitě si teď budou více věřit,“ nabyl přesvědčení a vyzdvihl především středové hráče. „Zkušení hráči Krulich s Moravským to vzali na sebe, jak by to asi mělo být. V prvním poločase odvládli střed hřiště. Zaslouženě jsme vedli a mohli přidat i další branky,“ chválil hráče, kteří svůj výkon vyšperkovali střelecky.

Přestože druhý poločas byl z pohledu Petra Vlka kvalitativně níž, o výhru se domácí připravit nenechali. Moravského zkušeně vyřešený průnik mezi dvěma obránci už zůstal vítěznou trefou. „Zasloužená výhra,“ souhlasil trenér Záryb na dálku se svým protějškem.

Na obou stranách se na úvod sezony představilo po jednom novém hráči. Za hosty odehrál celý zápas Pavel Šára, který přišel z dorostu Mladé Boleslavi. V domácí obraně po čase znovu nastoupil Ondřej Janáček. „Půl roku teď nehrál a poprosil nás, že by chtěl oživit svou kariéru. Jeví se natolik dobře, že jsme rádi, že jsme se s ním domluvili. Jako zkušený hráč, který už má něco za sebou, Zárybům určitě hodně pomůže,“ uvedl kouč Vlk na adresu odchovance Brandýsa.

S prázdnou se z premiéry v soutěži vracel mělnický FC, který v Jesenici korigoval na 2:1 až v nastaveném čase. Trenérská dvojice Zejda - Dohnal vyslala do základní sestavy hned čtyři nové tváře (Fuksa, Těmín, Novotný, Bell), z lavičky do utkání zasáhli další dva novicové - mladíci Tvrdý se Slepičkou.

Záryby - Pšovka 2:1 (1:0)

Branky: 15. Krulich, 56. Moravský - 82. Dvorný z pen. Rozhodčí: Koubek. ŽK: 4:1. Diváci: 172.

Jesenice - FC Mělník 2:1 (1:0)

27. Novotný, 74. Čonka – 90.+1 Volf. Rozhodčí: Palek. ŽK: 2:2. Diváci: 60.