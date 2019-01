Záryby – Dalo se to čekat. Trenér Zdeněk Svoboda vyslyšel nabídku z profesionálního fotbalu a Záryby se s ním po roce musejí rozloučit. Někdejší asistent na Spartě nebo u reprezentace míří z I. A třídy do nejvyšší polské soutěže.

Bývalý fotbalista Sparty Zdeněk Svoboda trénuje Záryby v I. A třídě | Foto: Luboš Kurzweil

„Je mi jasné, že Záryby nemohou být pro trenéra jeho zkušeností, kvalit a výsledků definitivní řešení. Jsme dohodnutí, že kdykoli by dostal nějakou skvělou nabídku, tak ji jistě přijme,“ říkal hned loni v únoru vedoucí zárybského mužstva Jaroslav Bureš, který bývalého špičkového záložníka k Labi zlanařil.

Na předvídatelný scénář nyní došlo. Svoboda má být ve Vratislavi pravou rukou Vítězslava Lavičky při zachraňování tamního Slasku (po podzimu 14. místo) mezi polskou elitou.

„Zanechal v Zárybech odkaz absolutního profesionála, což se vzhledem k jeho hráčským i trenérským zkušenostem předpokládalo. Co nás opravdu překvapilo, bylo to, jaký je Zdeněk člověk. Stal se jedním z nás, spojoval nás, dával do všeho maximum, předával zkušenosti a to vše se značnou energií, nadhledem a často s úsměvem na tváři,“ rozloučili se v Zárybech s šestačtyřicetiletým koučem na sociální síti.

V osmém celku podzimu v B skupině I. A třídy tak nedlouho před startem zimní přípravy (24. ledna) řeší náhradu na uvolněný post. Nabízí se v osobě předešlého hlavního kouče Jana Vlčka, který se Svobodou po celou dobu spolupracoval. „Příští týden máme s hlavním šéfem klubu schůzku, na které se to nejspíš vyřeší. Nechtěl bych předtím cokoli předjímat,“ vyjádřil se na dané téma sedmašedesátiletý Vlček.