Praha, Velvary – Po remíze a porážce přišla i výhra. Fotbalisté Záryb ve svém třetím přípravném utkání na jarní boje v I. A třídy zdolali góly Krulicha, J. Šťovíčka a Schütze tým ČAFC Praha na jeho hřišti 3:2. Povedenější byl ze zárybského pohledu první poločas, který celek od Labe vyhrál nad účastníkem pražského přeboru 2:0.

„Po prostřídání už to nebylo úplně ono. Nicméně vyhráli jsme nad soupeřem, který hraje o soutěž výš, a to se počítá. Byla to dobrá prověrka,“ dodal hrající asistent Daniel Krulich.