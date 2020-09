Zavelel k němu z rezervy vypomáhající Kostelka, který musel velmi záhy po úvodním hvizdu vystřídat Františka Valentina. Vítěznou trefu, svou první za Záryby, přidal po změně stran devatenáctiletý Chaloupka.

„Otočení utkání ukázalo charakter týmu,“ ocenil jeden z trenérů Lukáš Carmine. Tři body jej těší o to víc, že se s kolegou Šindelářem i tentokrát potýkal s citelnou marodkou a třeba mezi tyčemi musel zaskočit další béčkař Viktor Valentin. „Podržel nás a zneškodnil nejméně dvě šance,“ zmínil Carmine s tím, že příležitosti se v utkání střídaly na obou stranách.

Druhou letošní tříbodovou radost, první domácí, si udělala Pšovka. Zápas s do té doby o bod lepšími Rejšicemi rozhodl stoper Šimandl. Šťastná trefa znamenala tak trochu vysvobození pro obvyklé domácí střelce.

„Tři body jsou pro nás hodně důležité,“ potvrdil tentokrát nehrající kouč Jan Studený. I když to podle jeho slov nebylo herně úplně špatné, na tempu se prý nejspíš podepsal úterní pohár s Kralupy. Do šancí se ovšem tým dostával i tak, jejich neproměňování ale nechávalo domácí tábor v napětí až do konce. „Ve finále nám pomohl jejich gólman, kterému vypadl lehký centr,“ oddechl si Studený.

Brankoviště vítězů hájil na podzim už třetí muž. Tomáš Fišer se po měsíci vrátil zpět do českolipské Lokomotivy. Ve stejný den Pšovka „udělala“ z Libiše Pavla Kratochvíla. V klubu, v němž už hostoval v sezoně 15/16, se zkušený gólman uvedl čistým kontem. „Příliš práce ani neměl. Nějaká střela na něj šla, úplně vyloženou šanci ale hosté snad ani neměli,“ dodal Studený.

Tvrdé přistání zažili po dvou předešlých výhrách fotbalisté mělnického FC. V Průhonicích nebyli ve své kůži nejen výsledkem, ale i doslova. K utkání totiž přivezli dresy stejné barvy, jakou ctí Spartak. Ve vypůjčených to byla především po změně stran střelecká šou domácích, kteří soupeři uštědřili kanára.

Podle Pavla Dohnala, jednoho z trenérů, se na jednoznačném průběhu projevila absence pěti obvyklých členů základní jedenáctky (Kučera, Kujal, Žaba, Gögh, Müller). Jejich místa zaplnili dorostenci. „Pro mladé kluky to byla obrovská zkušenost a škola. Jsem rád, že s námi jeli, a utkání jsme mohli alespoň odehrát. Doufám, že na Divišov už se sejdeme,“ uvedl.

5. kolo: Průhonice – FC Mělník 6:0 (21. a 75. Bureš, 24. Bereš, 67. z pen. Hochman, 77. Vosátka, 87. Jemelík), Mn. Hradiště – Čelákovice 0:3 (50. a 73. Pánek, 45. z pen. Ibe), Dolní Bousov – Jesenice 2:1 (80. Vynikal, 90. Bobek – 68. Duda), Luštěnice – Sokoleč 1:3 (14. Kopa – 33. a 77. Ramšák, 5. Šťastný), Čáslav B – Pěčice 4:1 (16., 26. a 49. Váňa, 52. Kořínek – 74. Sítař), Pš. Mělník – Rejšice 1:0 (63. Šimandl), Hlízov – Sn Poděbrady 2:1 (37. Růžička, 54. z pen. Tafel – 45. z pen. Mišák), Záryby – Divišov 2:1 (37. Kostelka, 58. Chaloupka – 19. Hanuš).