Na Pšovce mohli výsledkem jako první pootočit domácí, jenže faulovaný Pokorný poslal penaltu mimo cíl. O záchranu hrajícím hostům stačilo chvíli nato o poznání méně. Kapitán Krulich skóroval přímo od rohového praporku.

Domácí využili po změně stran stejné standardní situace k vyrovnání, byť potřebovali o dotek víc k Rypkově dorážce na zadní tyči. Otočit výsledek se jim přes permanentní tlak a několik šancí nepodařilo. Útočným snažením navíc dopřáli některé možnosti i soupeři. Neuhodilo ale ani z nich.

Síť se tak znovu vlnila až v penaltovém rozstřelu – za hostujícím brankářem Vlkem při všech střelách domácích exekutorů. Těch nebylo po dvou úspěšných zákrocích brankáře Šandy nakonec zapotřebí ani všech pět.

Trenér Pšovky Jan Studený neskrýval, že proti týmu z chvostu tabulky počítal se třemi body. Za nenaplněním plánu viděl nevydařený úvodní poločas a neproměňování šancí ve druhém. „První půle od nás špatná. Na těžším terénu bylo znát, že jsme byli celou zimu na umělce. Chybělo mi ale i větší odhodlání vyhrát. Navíc jsme nedali penaltu,“ vrátil se do první půle.

Druhá už byla v jeho očích o něčem jiném. „Nakonec jsme zachránili alespoň ty dva body. Po přestávce už nemám klukům co vyčíst. Tedy až na proměňování tutových šancí, kterých jsme měli snad pět. Sami kluci si to uvědomují a po zápase byli zklamaní. Nezbývá než to napravit příště.“

Pro Záryby šlo o teprve druhý venkovní bod v soutěži, což po utkání připomněl i hrající asistent Daniel Krulich. „Vzhledem k tomu, že jsme poslední bod zvenku přivezli z Rejšic více než před půl rokem, musíme bod brát. Na druhou stranu se soupeřem jako Pšovka bychom měli bodovat víc, pokud se chceme udržet v soutěži,“ nebyl Daniel Krulich příliš spokojený s konečným rozdělením zisku.

Sportovně ale přiznal, že odrážel dění na hřišti. „Po solidním výkonu v prvním poločase byl druhý z naší strany diametrálně odlišný. Pšovka nás jednoznačně přehrála, měla víc šancí. Dva body zůstaly zaslouženě doma.“

K rozstřelu se schylovalo také v souboji jedenáctek Zdice a Nelahozevsi. Na penaltovou reprízu z podzimního vzájemného měření ale nakonec nedošlo. Rušný závěr přihrál hostům kompletní bodovou sbírku, která se jim na hřišti soupeře povedla teprve podruhé v sezoně.

„Zvenku se příliš nevozí, takže zlaté body a super vstup do soutěže, který snad klukům dodá chuť do tréninků a dalších zápasů,“ neskrýval trenér Daniel Kaplan spokojenost nad podle něj i zaslouženým výsledkem. „Bylo patrné, že většina hráčů byla letos poprvé na přírodní trávě. Ve vyrovnaném a bojovném utkání jsme ale měli více brankových příležitostí.“

Proměnit alespoň jedinou se podařilo muži, který na hřišti pobyl nejkratší dobu ze všech. Jakub Kymr se na trávník dostal až v 88. minutě, o pár okamžiků později vstřelil po standardní situaci jediný gól zápasu. Podle Kaplana šlo čistě o šťastnou souhru, než nějaký geniální trenérský tah. Pochvaloval si pak především pomoc starších hráčů v čele s navrátilcem Pekárkem.

Závěr zápasu přinesl kromě gólu i dvě červené karty. Ještě za bezbrankového stavu odeslala sudí Navrátilová po dvou žlutých z placu jednoho z domácích, v nastavení pak i hostujícího Krejzu. Podle trenéra Dynama ale nešlo o nikterak vyhrocené utkání, ani žádné zákeřné fauly.