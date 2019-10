Dynamo Nelahozeves vytěžilo beze zbytku i druhý domácí duel v řadě. Doksy vyprovodilo čistou trojkou. „Dnes jsme navázali na výkon z předchozího utkání s Vestcem, který jsme odehráli ve vysokém nasazení. Myslím, že jsme asi tentokrát byli lepší po všech stránkách. Kluky bych chtěl pochválit. Šli jsme si za vítězstvím od první do poslední minuty,“ oceňoval trenér vítězů Daniel Kaplan.

Jeho tým vedl od sedmé minuty a trefy Valdy. Branka na 2:0 zaváněla ofsajdem, který ale pomezní nezamával, takže platila. Přihrávku za hostující obranu zachytil Křtěn, který běžel sám na brankáře Kieryka, chladnokrevně zakončil. Na 3:0 zvýšil v 87. minutě přesnou hlavičkou střídající Krejza. Hosté si ve druhém poločase vytvořili pouze jednu velkou šanci, v 80. minutě si střídající Fišer udělal z domácí obrany kužely, ale zakončoval těsně vedle levé tyče.

Už pátou příčku skupiny B drží Pšovka. Jesenice si sice vytvořila herní převahu, na uhájení stoprocentní domácí bilance v sezoně to ale nakonec nestačilo. Hostující sázku na rychlé brejky zúročil ve druhé půle Rypka, nakonec jediný úspěšný střelec utkání.

Hrající trenér hostí Jan Studený po závěrečném hvizdu přiznal, že s ukončením čekání na tři venkovní body zrovna v Jesenici nepočítal. „Super. Zázračný výsledek,“ radoval se. „Většinou se hrálo na naší půlce. Domácí mají kvalitní mančaft, byli herně lepší a více míči. Na malém hřišti to bylo hodně o soubojích,“ rekapituloval těžké utkání.

Soupeř se nedokázal ani jednou prosadit a do stále otevřenější obrany naopak inkasoval. Jeden z asi tří „zavánějících“ kontrů Pšovky uklidil do brány stále ještě dorostenec Rypka. „Domácí ani takové šance jako my neměli. Jednu vážnější Šandys vychytal. Centry a standardky jsme si víceméně pohlídali a poradili jsme si i se závary v závěru,“ těšilo Studeného.

Mělník si pro čtvrtou výhru v řadě dokráčel v duelu s Pěčicemi. Novotný po půlhodině z penalty zvyšoval po faulu na Bella už na 3:0, znervóznit se domácí nenechali ani snížením po změně stran a stejně jako před dvěma týdny vyhráli čtyřgólovým rozdílem.

Podle trenéra Václava Zejdy šlo i vzhledem k problémům soupeře se sestavou o jeden z jednodušších zápasů. „Myslím, že v poločase bylo rozhodnuto. V celém utkání jsme byli lepší a do půle mohli vést klidně i pět šest nula,“ zmínil kormidelník Mělníka s tím, že vlažnější vstup do druhé části skončil záhy po inkasované brance – dalšími vstřelenými.

Zárybům se na podzim příliš nedaří. Domácí porážka s rezervou Čáslavi patří mezi ty nejbolestivější. Soupeř na tom byl před utkáním jako jeden z mála ještě o něco hůř, u Labe ale vstřelil nedlouho před koncem rozdílový gól a stlačil poražené už na předposlední příčku skupiny.

Domácí sice v utkání vedli, šest minut po proměněné penaltě ale prohrávali. Alespoň k remíze zavelel po změně stran znovu kapitán Krulich. Také na jeho devátou trefu v ročníku ale hosté poměrně brzy reagovali.

SKUPINA A

Dyn. Nelahozeves – Doksy 3:0 (2:0)

Branky: 7. Valda, 40. Křtěn, 87. Krejza. Rozhodčí: Mansour. ŽK: 2:3. Diváci: 48.

SKUPINA B

FC Mělník – Pěčice 5:1 (3:0)

Branky: 21. a 64. Žaba, 9. Jiskra, 29. Novotný z pen., 73. Antoš - 56. Novák. Rozhodčí: Koubek. ŽK: 7:3. Diváci: 54.

Záryby – Čáslav B 2:3 (1:2)

Branky: 17. z pen. a 71. Krulich - 17. Hurda, 23. Zoufalý, 82. Král. Rozhodčí: Sandev. ŽK: 1:1. Diváci: 102.

Jesenice - Pšovka 0:1 (0:0)

Branka: 70. Rypka. Rozhodčí: Šmejkal. ŽK: 0:2. Diváci: 70.

JAN SLÁMA, LUBOŠ KURZWEIL