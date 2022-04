Tři góly v jednom utkání si ve velkém fotbale zopakoval po zhruba třech letech, naposledy tak pálil ještě za Vrchlabí, kde fotbalově vyrostl. Právě s Podkrkonoším měl kariéru až dosud nejvíce spojenou.

Ještě v mládeži prošel i Trutnovem a Hradcem Králové. S tamní sedmnáctkou dokonce získal titul v dorostenecké lize, což dodnes považuje za svůj největší fotbalový úspěch. Jako čerstvý dospělák si pak odskočil na dvě sezony do třetiligového Litoměřicka.

V posledních sezonách pro něj začal být prioritou futsal. Právě v hale vyniknou jeho nejsilnější stránky – hra jeden na jednoho, dribling s míčem. S prvoligovým klubem Olympik Mělník je s přestávkami, kdy stál kvůli zranění kolena nebo si odskočil do Liberce, spojený už téměř pět let.

Od letošního jara na Mělnicko začal dojíždět i za velkým fotbalem. Původně mířil za některými futsalovými kumpány do Byšic, odkud ale prakticky obratem posílil rivala v boji o čelo B-třídní tabulky. I tom padla řeč v rozhovoru v rámci rubriky Kanonýr Deníku…

Podle gólů se zdá, že jste se v Kralupech velmi rychle adaptoval…

Je to tak. Jelikož jsem nemohl chodit celou přípravu na tréninky a přátelská utkání kvůli futsalu, trochu jsem se bál, jak zapadnu, ale musím říct, že skvělý… Cítím se tam o hodně líp než ve Vrchlabí.

Nemohu se nezeptat na kratičkou epizodu s Byšicemi. Co se stalo, že jste nakonec skončil V Olších?

Budu naprosto upřímný, původně jsem podepsal Byšice, ale řekl jsem jasně, že nebudu zvládat během futsalové sezony trénovat ani hrát přátelská utkání, což bylo odsouhlaseno. Ale pak mi nakonec pořád psali, kdy se ukážu a podobně. Mezitím mě kontaktoval kralupský Karel Kristen, který mě vedl i ve futsalové reprezentaci, a po všech stránkách to pro mě bylo zajímavější, i tím, že se vede a hraje o postup. Nezachoval jsem se tedy nejlépe a chápu, že v Byšicích jsou na mě naštvaní, ale v určitých věcech člověk musí myslet na sebe.

To vás asi čeká na konci jara hodně zajímavé utkání v Byšicích, že?

Asi to bude trochu vyhecované, možná i tvrdší od soupeře, ale já se těším, mám rád takové zápasy, které mají náboj.

Spolu s vámi přišel v zimě do Kralup i Jiří Novotný. Jaké je to hrát po boku takového borce?

To je úžasné. Je to pro mě velká čest a radost s ním hrát, ale nejen s ním, ale se všemi hráči, například skvělou kariéru za sebou má Richard Culek, nebo z malé kopané Standa Mařík, je skvělé se od nich i učit.

Jako týmu vám to na jaře šlape. Co by vás ještě mohlo připravit o postup?

Zatím to šlape velmi dobře a jediné, co nás může srazit, tak nějaká nekoncentrovanost, neproměňování šancí, jinak věřím, že to je jen o nás.

V prvních zápasech jste začínal na lavičce. Nebyla to trochu daň za to, že jste dával přednost futsalu?

Těžko říct. I když si někdo třeba řekne, že jde o B třídu, tak v našem týmu je celkem konkurence. Každopádně futsal má teď pauzu, takže se na sto procent věnuji fotbalu. Věřím, že týmu pomohu góly a svým přínosem k postupu.

Jak hodnotíte futsalovou sezonu v Mělníku?

Sezonu hodnotím trošku se zklamáním, tím pro nás po skvělém začátku osmé místo určitě je, mířili jsme výš. Ale jako velký úspěch beru semifinále poháru.

Na konci jako by vám došel proti silným týmům dech…

U nás hodně závisí, jak můžou fotbalisti, bohužel v závěru sezony už příliš pomoci nemohli.