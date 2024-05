Libiš B - Vysoká 5:2 (3:0)

Ondřej Eisner, hrající trenér Libiše B: Úkol pro zápas zněl jasně – pokusit se zastavit nejlepší útok soutěže. To se nakonec povedlo i díky tomu, že nejlepší střelec soutěže nastoupil až do druhého poločasu, ale především díky tomu, že jsme konečně mohli zase přejít na jiné rozestavení díky návratu dlouhodobě zraněných hráčů i poctivému a bojovnému výkonu. Po úvodních deseti, možná patnácti minutách, kdy byli hosté lepší a část našeho týmu si zvykala na pozměněné rozestavení, jsme převzali aktivitu, začali jsme si více věřit a dokázali jsme třemi góly otočit skóre. Navíc jsme mohli přidat ještě i další góly, ale řadu brejkových situací jsme vyřešili zbrkle, případně jsme nedokázali zakončit vůbec. V prvním poločase jsme ale hráli asi nejlepší fotbal za celé jaro a některé akce včetně přechodu od vlastní branky na pár doteků až k zakončení byly opravdu skvělé. Na začátku druhého poločasu byli opět hosté lepší, hlavně kvůli tomu, že my jsme polevili a nebránili jsme tak precizně jako v prvním poločase. Měli jsme i štěstí, protože za stavu 3:2 jsem vykopával míč z brankové čáry. Ale nepodělali jsme se z toho. Zápas potom definitivně zlomila naše čtvrtá branka i přerušení kvůli bouřce. Za obětavý a týmový výkon zaslouží pochvalu úplně všichni, ale vyzdvihnout určitě zaslouží David Bušínský, který zvládl návrat po dlouhém zranění naprosto skvěle. Jsou to pro nás nejen cenné body, ale také krásný důkaz, že i takto mladý tým dokáže porážet a přehrávat silné soupeře. Díky všem, kdo koukali na náš zápas místo na hokej.

Václav Řízek, trenér Vysoké: Utkání se nám vyloženě nepovedlo, měli jsme personální problémy, kdy z různých důvodů chyběli čtyři hráči základní sestavy. Přesto jsme do zápasu vstoupili dobře, brzy jsme vedli, měli jsme i dvě šance na zvýšení, bohužel jsme je neproměnili. Od patnácté minuty jsme začali mít problémy s bráněním soupeřových kontrů zejména po naší právě straně. Do poločasu domácí zaslouženě otočili. Ve druhé půli jsme v úvodu neproměnili další dvě šance, přesto jsme v 65. minutě dali kontaktní branku. Bohužel vyrovnat se nám již nepodařilo a to ani z dvojité šance v 72. minutě, kdy jsme nedostali míč do branky ani na dva pokusy z bezprostřední blízkosti. Jak jsme se tlačili dopředu, tak jsme bohužel byli víc a víc nedůslední vzadu, což mělo za následek čtvrtý a rozhodující gól v naší sítí. Domácím k vítězství gratuluji, zasloužili si ho. My se z prohry musíme oklepat a připravit se na poslední dvě kola. Nyní máme pauzu, neboť Vraňany nepřijedou. Aspoň si někteří doléčí zranění a budou připraveni na poslední dva zápasy. Touto prohrou se nám vzdálila obhajoba prvního místa, neboť to už nemáme ve svých "nohách". Soupeři mají ale také těžký los, tak věříme, že něco ztratí. Závěr sezony bude mít aspoň náboj.