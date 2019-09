Utkání Čečelic přitáhlo i tentokrát nejvyšší divácký zájem. V Tišicích se ale nováček vrátil po úvodní výhře poměrně záhy na zem. Domácí koncertovali především v prvním poločase, který vyhráli 4:0. O všech pět branek se nakonec podělili Ďurindové. O tři navrch měl tentokrát starší Andrej. Hosté snižovali až v závěru z penalty. Podle spokojeného trenéra Tišic Josefa Milera nebylo utkání pouze o produktivní bratrské dvojici: „Jako tým jsme si šli za svým cílem a soupeři nedali šanci.“

Také ve Všestudech se stal duel soupeřů, kterým úvodní kolo vyšlo, jednoznačnou záležitostí domácích. Hlavní podíl na tom, že se s porážkou 1:5 vracelo i libišské béčko, měl Patrik Koudelka, po týdnu druhý všestudský autor hattricku.

„Myslím, že to bylo hodně kvalitní utkání. Oproti minulému zápasu jsme se zlepšili v pohybu. Hodně jsme běhali a hráli fotbal, který by se neztratil ani ve vyšší soutěži. Soupeř byl kvalitní, ale zaslouženě jsme vyhráli,“ těšila trenéra Milana Bulvu šestibodová bilance z úvodního domácího dvojutkání.

To hostujícímu Blahoslavu Urbancovi se po závěrečném hvizdu mluvilo o poznání hůř: „Dnešní zápas byla katastrofa. Vůbec se nám to nepovedlo. V prvním poločase jsme udělali dvě hrubé chyby a prohrávali 1:2, ačkoli nebyl z naší strany tak špatný. Po poločase jsme dostali rychlou třetí a čtvrtou branku a bylo po zápase. Soupeř si to zasloužil, byl lepší, i když jsme měli na soupisce pět mladých kluků z širšího kádru divizního A-mužstva.“

PŘESTŘELKA NA PŠOVCE

Na pět vstřelených gólů se dostaly také Dolní Beřkovice, příliš radosti jim ale neudělaly. Béčko Pšovky stihlo po kanonádě v poslední pětiminutovce stejnou porci ještě před půlí. Po ní kontrolovalo výhru dalšími třemi zářezy. Prohraný druhý poločas plány hostitelů o dokončení zápasu ze zabezpečené obrany rozhodně nenaplňoval.

„Druhý poločas byl parodií na fotbal,“ ulevil si brankář a kapitán Michal Jenč, proměněnou penaltou sám jeden z desítky střelců divokého zápasu. „Hrálo se naprosto bez obran, my jsme se pořád chtěli honit za dalšími góly,“ objasnil den otevřených dveří, na který se nenechal dvakrát pobízet především kapitán hostů Jaroslav Kmoch. „Dostatečně provětrával naši obranu a na útočné snažení hostů stačil vlastně sám. Myslím, že podobné výsledky u Beřkovic nebudou neobvyklé, protože jejich útok je výborný, naopak obrana žalostná. My musíme obranu vylepšit a hrát konstantně celý zápas,“ prorokoval Jenč.

Hostující tahoun Jaroslav Kmoch souhlasil, že pokud se tým nedočká za devět gólů ve dvou zápasech ani bodu, bude nejspíš něco špatně.

„První půle byla jasně v režii domácích, ale góly jsme jim spíše darovali, než že by si je vytvořili. My byli první půli dopředu hodně špatný a nepodrželi balón. Druhou půli jsme si řekli, že to zkusíme, ale je těžké, když dáme gól a během dvou minut zase inkasujeme. To se potom zápas otočit nedá,“ bědoval nad scénářem, který se opakoval hned třikrát. „Jen doufám, že se letošní sezona nepotáhne v duchu té minulé a nebudeme se strachovat až do konce,“ věří v brzké zlepšení.

KANONÝR SE ČERVENAL

Představení jednoho muže bylo k vidění v Horních Beřkovicích. Domácí Adam Chudoba po čtvrt roce znovu slavil čtyři vstřelené góly. Zápas s béčkem Záryb jimi rozhodl ještě do poločasu. Ve druhém přidal bonus, na který zase až tak pyšný nebude. Po dvou žlutých faulech totiž opouštěl scénu poněkud neplánovaně.

Podle jeho spoluhráče Jiřího Poláka se pod střeleckým koncertem i vyloučením podepsala shodná okolnost. „Soupeř přijel vyloženě s B-týmem. Starší hráči v zadních řadách rychlostně nestíhali. Adamovi se nelíbilo časté faulování bez snahy hrát balon. Po jednom neodpískaném faulu zatahal soupeře za dres,“ popsal, co předcházelo druhé žluté v rychlém sledu.

„Kluci zasluhují uznání za to, jakým způsobem k zápasu přistoupili. Sami sobě dokázali, že mají na to, aby se v soutěži pohybovali v horních patrech. Obzvlášť, pokud bude i nadále při střelecké chuti Adam Chudoba,“ neskrýval spokojenost Michal Kurucz, ještě na jaře středopolař, dnes trenér Slovanu. „Domácí nás předčili ve všech směrech,“ potvrdil i jeden ze dvou střelců hostů, zkušený Zdeněk Antoš.

Za překvapení kola lze považovat výhru Obříství nad Vojkovicemi. Týmu hrajícímu na jaře o dvě třídy níž ji vystřelil kapitán Franz. Jako jediný překonal Pavla Heimratha staršího, který hájil branku hostí poprvé v kalendářním roce a zároveň jako trenér.

Hrající kouč domácích Libor Tichota mladší líčil zápas jako boj o každý metr hřiště. „Ani jeden tým nechtěl v obrovském vedru vypustit žádný souboj. I když padla pouze jedna branka, divákům se musel líbit, protože nasazení a tempo hry obou týmů bylo na velmi slušně úrovni. Zápasu by asi více slušela remíza, ale o trošku více štěstí stálo na naší straně.“

Kostelec – V. Borek 0:1 np

Rozhodčí: Růžička. ŽK: 3:1. Diváci: 73.

Obříství – Vojkovice 1:0 (0:0)

Branka: 56. Franz. Rozhodčí: Pixa. ŽK: 3:3. Diváci: 100.

H. Beřkovice – Záryby B 6:2 (5:1)

Branky: 5., 16., 31. a 42. Chudoba, 24. Mikula, 52. Novák – 39. Carmine, 80. Antoš. Rozhodčí: Princ. ŽK: 3:2. ČK: 79. Chudoba (H. B.). Diváci: 52.

Mšeno – H. Počaply 3:1 (1:0)

Branky: 59. a 64. Zajíc, 35. R. Kolumpek – 54. Dzimko. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 5:4. Diváci: 45.

Tišice – Čečelice 5:1 (4:0)

Branky: 22., 30., 41. z pen. a 54. A. Ďurinda, 43. L. Ďurinda – 90. Resl z pen. Rozhodčí: Eder. ŽK: 5:5. Diváci: 180.

Všestudy – Libiš B 5:1 (2:1)

Branky: 19., 27. a 56. Koudelka, 73. Samek, 88. Faigl – 23. Matucha. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 2:1. Diváci: 110.

Pšovka B – D. Beřkovice 8:5 (5:1)

Branky: 12. a 46. Klenotič, 63. a 68. Dvorný, 31. Bláha, 40. Rypka, 43. Havrlík, 45. Jenč z pen. – 70. a 80. K. Kmoch, 13. Jindřich, 51. Makarenko, 67. Menčl. Rozhodčí: Driml. ŽK: 3:3. Diváci: 55.