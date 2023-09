Velký Borek - Vysoká 2:0 (0:0)

Luboš Randák, vedoucí Velkého Borku: Moc pěkný zápas s výborným soupeřem, který měl jen dvě kaňky. Nesmyslná červená za nesportovní chování (udeření soupeře prudce míčem do hlavy – poznámka autora) našeho hráče a chování některých našich fanoušků, za které se klukům z Vysoké jménem celého týmu ještě jednou omlouvám. Utkání od začátku ve velkém tempu, hosté více drželi míč, my zase nebezpeční při rychlých protiútocích. Obávaný střelec Gabčo hrál více zezadu, o to složitější to měli kluci s jeho přebíráním, vepředu se toulal Honza Rolenc, ale celkově vzato do ničeho opravdu nebezpečného jsme soupeře nepustili. Zlomem byla podle mého 30. minuta, kdy se nechal za totální hloupost vyloučit náš hráč a my tak hráli skoro šedesát minut o deseti. Kupodivu spíše nám to prospělo, kluci hráli o to zodpovědněji a s ještě větším nasazením. Do druhé půle Vysoká přeskládala rozestavení, Pepa Gabčo šel až na hrot, Vála na zálohu a na stoperu Prejsa, což přineslo zvýšení tlaku na naši obranu. My hrozili z brejků a standardek a po jedné doslova donesl míč do sítě Jarda Jindřich, který podle mého hrál jeden ze svých nejlepších zápasů za Borek vůbec. Po naší brance Vysoká ještě zvýšila tlak, který zabrzdila až červená karta hostujícího Vodičky po dvou žlutých a exkluzivní sólo našeho veterána Jardy Jindřicha, který nakonec nezištně přihrál před úplně prázdnou bránu Filipovi Lamačovi, a ten brankou korunoval fakt povedený zápas a to z obou stran!

Martin Štolba, trenér Vysoké: Na náš klasický sezonní milník, na který jsme se celý týden těšili. Zápas s Borkem je vždy plný emocí a hlavně nikdo si nic nedaruje až do samotného konce. Bohužel jsme se hned před hvizdem museli vypořádat s velkou mezerou v obraně. Chybějící Chaloupka v bráně a Dzimko v obraně, to je to, co nechcete řešit zrovna proti takovému soupeři jako Borek. Na zápas jsme byli nuceni vyzkoušet určité změny, které bohužel ke kýženému gólu v první polovině nevedly. Zbytečná červená karta pro domácí, ale našim borcům klid na nohách nepřinesla. Druhý poločas se vedl ve stejném duchu. Borek bojoval, jak to umí, a my před Procházkou nic moc. A tak přišlo to, co popisujeme jako klasický gól Borku proti nám. Gólovou hlavičku z rohu ještě náš zaskakující brankář zázračně chytl, ale samostatně dorážejícího Jindřicha si od nás už nikdo ani nevšiml. A jelikož jsme Prochyho ani pořádně neprověřili, tak naše dobývání skončilo tak, jak je u nás typické. Z našeho rohu v poslední minutě, který domácí odvrátili bez sebemenších problémů, si to matador Jindřich štrádoval sám na našeho gólmana, kde to připravil do kuchyně Lamačovi. 2:0 a už jsme chtěli, aby to Stibůrek ukončil. Gratulace soupeři k výhře. Chtěl bych jim a realizačnímu týmu poděkovat, že se nás zastali při nedůstojném slovním napadání od domácích fanoušků. Myslím, jak pravil pan Randák, že se to zrovna do tohoto zápasu moc nehodilo a ani to nezapadlo do jeho atmosféry.