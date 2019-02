Nebýt minulého venkovního nezdaru Počapel, šlo o souboj dvou neporažených. I tak se čekalo, že by mohly na domácím hřišti lídra potrápit. Jenže na trávníku se do listiny střelců zapisovali výhradně hosté, byť kapitán Jeřábek rozvlnil hlavou po rohu síť za vlastním brankářem.

Mihalík ale ještě do přestávky vrátil vedení svým barvám a ve druhém poločase zkompletoval druhý podzimní hattrick. V sezoně se trefil už jedenáctkrát a bezpečně vede tabulku střelců.

Podle trenéra Slavie Zbyňka Štrupla ale zápas tak jednoduchý nebyl. „Kluci to odmakali, po pěkných akcích dali branky a podržel nás Lukáš (brankář Procházka). Pochválil bych i Zdeňka Vavreka,“ přiblížil skládačku, která stála za dalším jednoznačným výsledkem.

Zatímco hosté si závěr zápasu užili, domácí inkasovali kromě dalších dvou gólů i červenou kartu. Pusu na špacír směrem k sudímu si pustil jeden z nezkušenějších hráčů na place – Pavel Dohnal. „Moje chyba, že jsem se nechal tak vytočit. Neříkám, že by hosté nevyhráli, byli lepší, ale co rozhodčí místy předváděl, na mě bylo moc,“ komentoval svou první červenou za sedm let v Počaplech.

O utkání jinak mluvil jako o lekci z produktivity. „Za stavu jedna-jedna jsme nedali gólovku. Borku zachytal gólman.“

Krok s lídrem drží pouze nováček z kralupských Olší. Neustálý gólový apetit jeho střelců tentokrát odskákaly Dolní Beřkovice. Kanonádu ozdobilo i druhé čisté konto v řadě v podání teprve dvacetiletého Martina Kopoloviče.

Na třetí místo se vyšvihlo Mšeno. Prsty, či spíše kopačky, v tom měl střelec Martin Wasyliw, na jehož šestou a sedmou trefu v sezoně stačili hosté z Kel reagovat pouze jednou.

Už druhé domácí utkání v řadě výsledkově nevyšlo Všestudům. Po Kralupech odvezla ze hřiště Viktorie plný počet bodů rezerva Libiše. Hosté v závěrečných dvaceti minutách uhájili těsný náskok i bez Chorváta vyloučeného za oplácení. Pojistit výsledek pak odmítl autor jediného gólu Šobr, jenž v závěru neproměnil pokutový kop. Pro hosty nakonec šlo pouze o banalitu. „Kluci včetně náhradníků podali fantastickej výkon, zatím vůbec nejlepší na podzim,“ uvedl trenér béčka Blahoslav Urbanec.

Spolu s týmem nabídl možnou odpověď na otázku z úvodu článku. Právě Libiš je nejbližším cílem Borku. „Když podáme stejný výkon, můžeme uspět, a v to věříme,“ prohlásil Urbanec.

Na opačném pólu tabulky zůstaly přikované Tišice. Jejich plány na odraz vzaly na Pšovce za své během úvodní půlhodiny. Vedle tří inkasovaných gólů hosté „stihli“ do přestávky i červenou. Bez hrajícího kouče Zmeškala v deseti paradoxně vyhráli druhý poločas, na rozdělení bodů se už ale nic nezměnilo.

D. Beřkovice - Kralupy 0:5 (0:2)

Branky: 35. a 66. Mráz, 33. Menčl, 54. Řenč z pen., 74. Hemr. Rozhodčí: Růžička. ŽK: 2:2. Diváci: 50.

Pšovka B - Tišice 3:1 (3:0)

Branky: 23. a 25. Krejčík, 3. Chytil – 75. Prejzek. Rozhodčí: Štolba. ŽK: 3:5. ČK: 40. Zmeškal (T.). Diváci: 50.

Mšeno – Kly 2:1 (1:0)

Branky: 11. a 49. Wasyliw - 59. Foitl. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 4:3. Diváci: 40.

H. Počaply - V. Borek 1:6 (1:3)

Branky: 13. vlastní – 38., 49. a 77. Mihalík, 6. Nesládek, 41. Frič, 84. Lukeš. Rozh.: Slavkovský. ŽK: 2:1. ČK: 81. Dohnal (HP). Diváci: 80.

Záryby B – Hořín 2:3 (0:2)

Branky: 85. Carmine, 90. Šťovíček – 42. a 48. Žídek, 8. Polanský. Rozh.: Princ. ŽK: 3:5. Diváci: 40.

Všestudy – Libiš B 0:1 (0:1)

Branka: 34. Šobr. Rozhodčí: Hamšík. ŽK: 2:1. ČK: 70. Chorvát (L.). Diváci: 50.

Kostelec – H. Beřkovice 2:1 (0:0)

Branky: 79. Hlavatý, 82. Chvátal - 77. Chudoba. Rozh.: Švancara. ŽK: 2:2. ČK: 76. Holubář (K.). Div.: 60.