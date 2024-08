Na jedné straně FC Lobkovice, nováček soutěže z neratovického předměstí, na druhé na jaře ještě „krajské“ Všestudy. Střet týmů, které donedávna dělily dvě soutěže, měl o lákadlo víc: Dnes už vzácný start dvou borců s bohatou ligovou minulostí.

Domácí branku hájil majitel sedmi sparťanských titulů Jaromír Blažek. Z obranných řad řídil hru hostů Tomáš Rada, někdejší šampion s Plzní a později opora Slovácka. Jednapadesátiletá brankářská legenda si zahrála o mistrovské body po téměř dvou letech. O více než dekádu mladší odchovanec Sparty si adrenalin ostrého zápasu připomněl dokonce po ještě delší době.

„Byla to jen jednorázovka pro kamaráda,“ objasňoval Jaromír Blažek, jak se den před utkáním zrodil jeho přestup z Hostivaře. Domácímu klubu, ve kterém se přátelí s předsedou, dohodil mladého brankáře. Jenže ten nebyl na první kolo fit. „Kývl jsem tedy na to, že místo něj pomůžu,“ pousmál se po utkání spíše trpce rekordman české ligy v počtu vychytaných čistých kont (157).

Jaromír Blažek diriguje spoluhráče:

Brankářská legenda Jaromír Blažek diriguje fotbalisty Lobkovic během utkání okresního přeboru s Všestudy. | Video: Deník/Luboš Kurzweil

S jedinou odměnou v podobě vychlazeného pivka v ruce, neboť body odvezli v devíti dohrávající hosté, potvrdil, co proklamoval už během utkání přímo z placu: „V téhle soutěži mě už určitě neuvidí,“ zopakoval. „Když už budu hrát, chci se fotbalem bavit. Po tom průběhu, jaký tady byl… To je ztráta času,“ byl pro ostatní aktéry asi až krutě upřímný gólman, který se přes léto udržuje zápasy za starou gardu Sparty.

Co nejvíc nedával? „Zaskočilo mě úplně všechno. Chování se k rozhodčím a všechno okolo. Po svém konci jsem chytal soutěže v Praze, to mělo úplně jinou úroveň,“ byl kritický po 90 minutách, které přinesly značnou porci nervozity na hřišti i okolo, dvě červené pro hosty a nakonec i tři branky v domácí síti. Hostům se povedly i v oslabení.

Také oni se po dvou sezonách v kraji těžko srovnávali s nižší úrovní. Narazili totiž i na rozhodčího, v jehož utkáních padají na okrese nadávky a červené asi zdaleka nejvíce. A své emoce nedokázali úplně zkrotit – poprvé ještě za bezbrankového stavu při odchodu na přestávku, podruhé za stavu 1:0. I tak dokázali výhru navýšit. A to ještě „Bláža“ některé další střely vyčapal.

Ligová bilance Jaromír Blažek: Za Žižkov, Bohemians, Slavii, Spartu, Příbram a Jihlavu celkem 19 sezon, 401 zápasů a 157 vychytaných nul. Tomáš Rada: Za Plzeň, Jihlavu a Slovácko celkem 11 sezon, 252 zápasů, 7 gólů a 5 asistencí

„Myslím, že jsem se pobavil, zachytal si a zahrál. Domácí budou mít ještě hodně práce, aby tuhle soutěž mohli herně zvládat. Od začátku bylo vidět, že kvalita byla na hostující straně. Bylo to jen otázkou času… I když je nepochopitelné, že dostanete víc gólů od devíti, než když hrajete jedenáct na jedenáct,“ vrátil se Blažek k divokému průběhu utkání. Nováčkovi nastavilo kruté zrcadlo. „Neměli jsme na to fyzicky, silově," souhlasil zklamaný trenér Lobkovic Milan Švejda s vírou, že šlo jen o úvodní daň mladého a nezkušeného mužstva ve vyšší soutěži.

Jaromír Blažek jako v letech své největší slávy:

Jeden ze zákroků Jaromíra Blažka během utkání okresního přeboru mezi Lobkovicemi a Všestudy (0:3) | Video: Deník/Luboš Kurzweil

Že to na úvod nebyla žádná fotbalová hitparáda, věděl i Tomáš Rada. Ve Všestudech, kde kope i jeho starší bratr Michal, pomáhal s trénováním už na jaře, poprvé si ovšem vyzkoušel i roli hrajícího kouče. A podle svých slov dost možná i naposledy.

„Co se týká fotbalu, bylo to dneska trochu horší,“ glosoval výhru o to cennější, že jarem v kraji se jeho Viktorka výsledkově protrápila. „Pro mě to byl dneska takový první a poslední zápas asi jako pro Jardu. Hodně kluků bylo pryč a překecali mě. Ani jsem nečekal, že vydržím celý zápas. Poslední jsem hrál někdy před třemi lety. Od té doby je koleno v háji a nechci nic riskovat. Byla to taková z nouze ctnost,“ vykládal.

Zatímco na hřišti měl i on s některými výroky rozhodčích problém, s dobrým výsledkem v kapse mluvil na toto téma smířlivě. „Byly tam dvě červené a některé situace, které byly sporné, ale hodnotí se nám to dobře, protože jsme to zvládli. Už bych se k tomu ani nevracel. Je to fotbal.“

Povedenou tečkou pro oba exligisty bylo jejich vzájemné setkání. „S Jardou to bylo příjemné. Známe se hodně dlouho, pokecali jsme,“ uvedl Tomáš Rada. „Setkali jsme se po dlouhé době. V Jihlavě mi hrál stopera a bydleli jsme vedle sebe,“ připomněl Jaromír Blažek.

Třeba své rozhodnutí ještě v budoucnu přehodnotí…