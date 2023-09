Pšovka B - Mšeno 1:3 (0:3)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: Do zápasu jsme udělali některé změny v rozestavení a začátek ukázal, že to bylo přínosné. Od začátku jsme byli nebezpečnější a brzy jsme vstřelili úvodní branku, když se do odraženého balónu opřel Kolumpek - 0:1. Domácí mohli vyrovnat po samostatném průniku, ale jejich hráč pouze orazítkoval břevno naší branky. My jsme se podruhé prosadili po krásné akci, na jejímž konci zakončoval Veselý - 0:2. Chvíli před pauzou jsme zahrávali rohový kop a domácí hráč si srazil míč do své branky - 0:3. To byl pro nás snový poločasový výsledek. Ve druhé půli jsme chtěli víc držet balón a soupeře moc nepustit do hry. To se nám ale vůbec nedařilo. Měli jsme příliš mnoho zbytečných ztrát a toho domácí využili a chvílemi nás dostávali pod velký tlak. Ale podržel nás Miler nebo dobře zapracovala obrana. Měli jsme šance na úplné rozhodnutí, ale neproměnili. Domácím se naštěstí podařilo snížit až deset minut před koncem, když se do samostatného úniku dostal domácí útočník - 1:3. Pak už jsme soupeře do šance nepustili a výhru uhájili. Z naší strany to byl zápas dvou rozdílných poločasů. První byl super a druhý špatný. Ale odvezli jsme si z Pšovky tři body a toho si velmi ceníme.

