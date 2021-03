Bývalý rozhodčí, později předseda komise rozhodčích a delegát nevěří tomu, že se dosavadní místopředseda a sekretář svazu uchází o post prvního muže okresního fotbalu pouze z vlastní iniciativy. „Jeho zájem o tuto funkci byl podle mého nařízen z vyšších míst, konkrétně Středočeského krajského fotbalového svazu,“ je přesvědčený Löffelmann ve vyjádření, které zaslal redakci.

Krajský svaz v čele s předsedou Libou podle Löffelmanna v minulosti osnoval i jeho konec ve výkonném výboru. „Jezdil jsem v té době na volební hromady za náš okres a to se nelíbilo panu Libovi, který věděl, že můj hlas nedostane. Nařídil skupině krajských rozhodčích v čele s panem Jiřím Kabylem, aby kontaktovali oddíly na okrese, a ty pro mě nehlasovaly,“ popsal po letech poprvé svůj pohled na nástup Jiřího Kabyla do výkonného výboru a později i předsednického křesla svazu.

Samotný Löffelmann, který v minulosti býval za svou práci v komisi rozhodčích častým terčem kritiky, přestal po svém posledním zvolení (v roce 2011) do výkonného výboru docházet. Podle svých slov proto, že neměl šanci cokoli prosadit. O fotbal na Mělnicku se zcela přestal zajímat. Několik let ale ještě pískal zápasy na Českolipsku, kde má chalupu.

„Jako funkcionář jsem pracoval ve více komisích od okresu po ČFL cca čtyřicet let. Vím, co to obnáší, jak se chová funkcionář, který pomýšlí na kariérní postup a podobně. Na rozdíl od dnešních funkcionářů okresu jsme pracovali zadarmo,“ zmínil dále Löffelmann.

Přidal i konkrétní výhrady na adresu Tichého. „Z jeho vyjádření jsou cítit až moc velké sympatie k panu Libovi. To je jeden z členů, který by v budoucnosti na těchto místech rozhodně figurovat neměl.“

Zároveň jej zarazil také Tichého postoj směrem k předsedovi Kabylovi, který figuruje coby jeden z dvacítky obviněných v rozsáhlé korupční kauze. „Za co děkuje panu Kabylovi? Za to, že již jednou byl za úplatek potrestán civilním soudem a v současné době figuruje v další úplatkářské aféře! Za to mu výkonný výbor jednohlasně vyslovil důvěru. Tito lidé by měli jít okamžitě pryč!“ nebere si servítky.

Podle Löffelmanna nejspíš míří ambice Tichého výš než jen do čela okresního svazu. „A v tom mu musí někdo pomoci. Není tam velká náklonnost změnit staré praktiky. Zmiňuje se o tom, že nechce dělat funkci nikdo zadarmo a nemůže vyhodit dvacet členů. Deset let na okrese nefunkcionařím, ale vím, že trenéři mládeže jsou placeni ze svazových peněz – což schvaluji. Ale proč by ostatní komise měly dostávat odměnu, taková práce to zase není. Když to nechceš dělat, tak jdi od toho a vyhodím třeba dvacet lidí,“ pokračuje s tím, že na funkci předsedy by neměla kandidovat osoba, která je placena ze svazových peněz.

„Tito lidé mají výhodu oproti ostatním. Oddíly se na ně obracejí a jsou s nimi v každodenním kontaktu. Druhý kandidát nemá prostě šanci,“ je přesvědčený Löffelmann.

S kritikou zamířil také do týmu, se kterým Tichý do voleb vyrazil. „Martin Prislupský je další osobou nakloněnou panu Libovi. Když jsem jej ze své komise vyhodil, dostal za odměnu postup do vyšší soutěže. To jsou lidé, kteří za protislužbu udělají pro svého šéfa vše,“ uvedl.

Na závěr znovu zopakoval, že jde o řízenou akci krajského svazu, a připojil i vzkaz delegátům valné hromady. „Ten pán, co to tam řídí, má své ovečky pod dohledem a ví, co dělá. Fotbal je fenomén a velký byznys. Tito lidé sami od sebe neodstoupí. Zástupci oddílů, kteří půjdete k volbám, zvažte komu dáte svůj hlas a nebojte se, že vás rozhodčí poškodí, takhle už to dnes nefunguje.“