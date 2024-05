Mšeno - Čečelice 3:1 (1:0)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: Bylo zřejmé, že hosté mají s hlavním rozhodčím problém a velmi komentovali každé jeho rozhodnutí, ať už bylo v jejich či náš prospěch. Výsledkem byla červená karta. Do jejího udělení jsme byli jednoznačně nebezpečnější a věřím, že bychom zápas s Čečelicemi zvládli i ve vyrovnaném počtu. Kluky jsem upozorňoval na to, že Čečelice budou nebezpečné i v deseti, protože jejich kvalita je opravdu vysoká. Ale mýlil jsem se. Čečelice po vyloučení už vůbec nic nepředvedly a my jsme celý zbytek zápasu naprosto kontrolovali. Frustrace hostů vyvrcholila už za stavu 3:0 druhou červenou kartou, opět za řeči. Mohl to být zajímavý zápas, ale bohužel nebyl. I když byla naše výhra zasloužená, moc velkou radost z ní nemám. Pochvalu zaslouží opět celý tým a vyzdvihnout musím výkon mladého Stejskala.

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: Vzhledem k událostem posledního týdne nepanuje v klubu ideální atmosféra. Od 1. minuty bylo utkaní vyrovnané, možná jsme měli i mírnou převahu. V 7. minutě jsme po dlouhém nákopu propadli a domácího útočníka zastavila naše obrana v pokutovém území jen za cenu faulu. Soupeř z pokutového kopu nezaváhal a šel do vedení. Mezi 10. a 20. minutou jsme odehráli nejlepší úsek utkaní. Měli jsme tlak i brankové příležitosti. Ve 21. minutě přišla zásadní událost v utkání. Hlavní rozhodčí udělil červenou našemu útočníkovi a odmítl komukoliv sdělit důvod, po utkání uvedl do zápisu, že ho hráč oslovil „vole“. Naše hra, hlavně ofenzíva, tím byla oslabena. Hrát sedmdesát minut proti silnému soupeři v deseti a poté dokonce v devíti je složité. Soupeř sbíral odražené míče, zkušeně čekal na šance, které proměnil, a celkem v poklidu si došel pro tři body. Abychom v utkaní uspěli, byla potřeba obrovská porce disciplíny a apatie směrem k rozhodnutím hlavního rozhodčího, a to jsme neměli. Otázka je, zda je to při fotbale vůbec možné. Hráči nejsou němí a určitá komunikace, mezi rozhodčím a hráči, je-li slušná k fotbalu patří. Za celou sezonu jsme neměli žádnou červenou kartu, zakládáme si i na disciplíně. Ve finální fázi soutěže jsme obdrželi od pana Edera tři červené karty a podle mého názoru všechny neoprávněně. Vnímám, jaká je situace s rozhodčími v našem okrese a ve výkonném výboru OFS mají ve mě rozhodčí velkou podporu, ale nemůžeme rezignovat na určité nároky, které by měli splňovat a jak by měli na hřišti vystupovat. Cítíme se opakovaně způsobem rozhodování rozhodčího Edera poškozeni a domnívám se, že by se tento rozhodčí měl více soustředit na hru než na hráče.