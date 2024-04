Řepín - Pšovka B 4:2 (1:1)

Adam Sítař, hráč Řepína: Do zápasu jsme šli s tím, že chceme navázat na výkony z předchozích zápasů. Bohužel jsme úplně nezachytili začátek a celý první poločas jsme se nedostali k naší hře. I přesto jsme si vytvořili dobré šance, ale bohužel po naší chybě v obraně jsme hostům darovali úvodní gól. Naštěstí se nám podařilo vyrovnat gólem z penalty, který byl tečkou za první půlí. Po důrazné rozmluvě v kabině jsme přistoupili ke druhému poločasu lépe. Nechali jsme balón na zemi a pramenily z toho góly po pěkných akcích. Soupeř už jen upravil skóre ke konci zápasu z penalty. V zápase mě osobně trošku chyběl ten zápal do hry jako v předchozích kolech, ale určitě jsme spokojení s výsledkem a třemi body, které zůstaly doma.

Jan Netolický, vedoucí Pšovky: Do zápasu jsme vstoupili se snahou zabezpečené obrany a rychlých protiútoků. To se nám během prvního poločasu celkem dařilo a v určitých fázích dokonce domácí přehrávali. Ti pak hrozili hlavně z rychlých protiútoků, které naštěstí nevyužili. My jsme šli do vedení po chybě domácích při rozehrávce. Soupeři se podařilo v závěru prvního poločasu po penaltě vyrovnat. Do druhého jsme chtěli vstoupit stejně, ale domácí celkem brzy po pěkné akci na jeden dotek šli do vedení. Pak měli více ze hry a přidali další dvě branky. My jsme měli také několik šancí, které se nám nepodařilo využít. Až v závěru jsme snížili také z penalty. Musím kluky pochválit za bojovnost a nasazení.

