Podle jeho předsedy Jiřího Kabyla přišla během pátku z klubu TJ Kly informace o pozitivním testu jednoho z hráčů. Nedělní zápas třetí třídy v Dolanech tak byl z preventivních důvodů odložen na náhradní termín.

„Žádné konkrétní nařízení či opatření od hygieny zatím nemáme, vyjádřit by se snad měla do dvou dnů. Odložení zápasu nám v tuto chvíli přišlo z bezpečnostních důvodů jako jednoznačně rozumné řešení,“ uvedl Jiří Kabyl s tím, že pokud se kluby nedohodnou jinak, mělo by se utkání odehrát ve sváteční den 28. října.