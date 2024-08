„Stojíme na prahu nejvyrovnanějšího soutěžního ročníku za posledních pár let. Mezi účastníky okresního přeboru nevidím žádného otloukánka a kvalita letní přípravy může být důležitým faktorem průběhu soutěže,“ osvětluje trenér mužstva a šéf čečelického fotbalu Jiří Kábrt, proč s týmem i letos vzali letní dril jako už tradičně s plnou vážností.

Soustředění se dokonce rozhodli o den protáhnout a zvýšit tak počet tréninkových jednotek. Už podruhé vybrali zahraniční destinaci. Po přímořském bulharském městečku Obzor, kam vyrazili před loňským jarem, tentokrát vyrazili do horského střediska Tauplitz v rakouských alpách.

„Ve výšce 1600 metrů nad mořem nás přivítaly malebné alpské běžecké trasy, horská jezera i místní stadion s nádherným přírodním trávníkem, kde jsme se od středy do neděle plně koncentrovat na fotbal,“ přiblížil Jiří Kábrt.

Sám si uvědomuje, že záruka úspěchu v soutěži ani takové podmínky pro přípravu nejsou. Bez letního i zimního soustředění si ale fungování týmu na úrovni toho čečelického nedokáže dost dobře představit. „I když podobné akce mají primárně sportovní význam, budují také vztahy a atmosféru v týmu. Pokud za sport nedostáváte peníze, což je případ našeho klubu, je nutné mít z něj radost a cítit se v kolektivu dobře,“ míní Jiří Kábrt.

Zahraniční soustředění by se pro klub z přeboru mohlo jevit jako drahý luxus, podle kouče čtvrtého celku uplynulého ročníku tomu tak ale není. „Organizace je trochu složitější, ale nic světoborného. Výdaje jsou stejné, nebo dokonce nižší, než jsme teď zvyklí v Česku. Místní klub nám dokonce zapůjčil svojí nádhernou hrací plochu se vším vybavením zdarma a bez omezení. To jsem zatím nikdy a nikde nezažil,“ pochvaluje si Jiří Kábrt a věří, že si s hráči schovali nějakou radost i do soutěžních zápasů. Pro Čečelice zažnou maximálně zostra – v prvním kole totiž hostí sousedy přes kopec – Byšice.