„Bylo to bouřlivé, ale to je zcela v pořádku. Po třech letech práce z nás konečně spadlo, že musíme všechno vyhrávat. Prožíváme teď příjemné období,“ hlásil v pondělí s úsměvem Jiří Kábrt, neodmyslitelný tahoun čečelického fotbalu. „Na oslavy už jsme byli trochu připravení. Poslední krok sice bývá nejtěžší a nechtěli jsme nic zakřiknout, ale zároveň jsme věřili, že to dokážeme doma rozseknout. Že bychom dva body neudělali, jsme si nepřipouštěli. I když nervozita samozřejmě byla,“ popisoval.

Jako jeden z mála členů mužstva zažil i zatím poslední působení mezi okresní elitou. Letos od něj uplynulo rovných deset let. Po penaltové výhře nad Obřístvím se tým trenéra Davida Prejzy staršího může těšit na nové.

A zcela právem. První body ztratil až v jarní části. Nenechal se ovšem vykolejit a čtyři kola před koncem má splněno.

Právě Obříství patřilo mezi nejzdatnější jarní soupeře. Vzájemný duel to ostatně potvrdil. Hosté dokonce ještě dvacet minut před koncem o gól vedli. „Zdolali jsme je na penalty, ale zápas byl hodně vyrovnaný, stejně jako ten s Liběchovem. Nevím jak Vehlovice, s nimiž jsme ještě nehráli, ale oba tyto týmy nám na jaře byly rovnocennými soupeři. Rozhodl náš famózní podzim,“ mínil znovu matador Kábrt.

V celkovém součtu neměl ani tým od Labe nárok plány Čečelických překazit, jak se to v závěru loňské sezony ve vzájemném utkání podařilo Kralupům. „Loni nám to uteklo, což nás samozřejmě mrzelo. Ale teď se to povedlo,“ těší Kábrta. O to víc, že nešlo o nějaké dílo náhody.

Úspěšnému reparátu předcházelo nemálo úsilí, dřiny a potu. „Snažili jsme se pro postup dělat, co bylo v našich možnostech – od tréninkové morálky po kvalitní soupeře v přípravě. Nemyslím, že je moc týmů, které jezdí v zimě i v létě na soustředění. Pomohlo nám i to, že držíme dorost. Když bylo třeba, měli jsme tým odkud doplnit,“ nastínil.

Právě nejstarší mládežnická kategorie, kterou čeká v okresním přeboru finalový boj o prvenství s béčkem kralupského FK 1901, je pro Čečelické příslibem, že by vyšší soutěž mužů nemusela být pouze epizodní záležitostí. „Oproti postupu 2005/2006 je věkový průměr našeho mužstva daleko příznivější. Když budeme k fotbalu přistupovat jako doposud, tým omlazovat a doplňovat, jsme schopní přebor hrát,“ je přesvědčený Jiří Kábrt. „Znovu to nebude jednoduché. Ale to se teprve ukáže,“ uzavírá třiačtyřicetiletý fotbalový nezmar.