Mělnicko – Kam o nadcházejícím víkendu na Mělnicku za fotbalem?

Fotbalisté Hořína (ve žlutém) porazili v 16. kole okresního přeboru Mšeno 3:1. | Foto: Deník / Luboš Kurzweil

Velký návrat vojkovického kouče

SOBOTA • Sport invest I. A: 16:30 Nelahozeves – Podlesí, Pšovka – Úvaly, Záryby – Vlašim B. • Prodiet I. B: 16:30 Lužec – Vojkovice. • SportFotbal OP: 13:30 Dolní Beřkovice – Hořín, 16:30 Mšeno – Kralupy 1901, Kostelec – Velký Borek. • III. třída: 16:30 Lobkovice – EMĚ Mělník, Obříství – V. Borek B, Ovčáry – Sazená, Řepín – Vehlovice. • IV. třída: 16:30 Cítov – Vysoká B, Tuhaň – Byšice B, Střezivojice – Nebužely, Všetaty – Mlékojedy, Dřínov – Zálezlice, Úžice – Hostín, Vraňany – Tursko, Ledčice – Kralupy 1901 B, Veltrusy – Dolany B, Postřižín – Chvatěruby. NEDĚLE • SportFotbal OP: 13:30 Horní Počaply – Libiš B, 16:30 Pšovka B – Horní Beřkovice, Záryby B – Tišice, Všestudy – Kly. • III. třída: 15:00 Čechie Kralupy – Čečelice, 16:30 Jeviněves – PTZ, Dolany – Liběchov. • IV. třída: 13:00 Lužec B – Chlumín, 13:30 Cítov B – Roma Neratovice, 16:30 Mšeno B – Dřísy, Lobkovice B – Vojkovice B, Spomyšl – Nová Ves.

Jedním z taháků nadcházejícího fotbalového víkendu bude B-třídní derby přes vodu mezi Lužcem a Vojkovicemi. Zvlášť pikantní bude pro hrajícího trenéra hostů. Radek Šelicha přijede na hřiště svých fotbalových začátků pro první jarní body. „Stále lepíme sestavu. Hráči se mění. V minulých dvou zápasech jsme měli i jiného gólmana. Jsme rádi za jeho pomoc, ale když chytá skoro každý zápas někdo jiný, není to ideální,“ rozebíral Šelicha důvody zatím nulového startu do jara po čtyřbrankové lekci od Vysoké. Co napravovat budou mít i domácí, kteří naposledy s béčkem Ostré „dokázali“ promarnit třígólové vedení.