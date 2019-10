Třetí zůstávají Lidice, které připravily Novu třetí porážku v řadě. Slovan opět vyhrál kladenské derby, když přetlačil Kročehlavy. Nejvíc gólů padlo ve Smečně, kde domácí v souboji nováčků deklasovali Libušín. Jen o jednu branku méně viděli diváci v Pozdni. Tam překvapivě uspěly Zlonice. Na důležitou první plnohodnotnou výhru dosáhla Černuc. Doma porazila poslední Vraný.

Hodně se činili střelci. O to méně defenzivy. Padlo totiž 55 branek, což je téměř osm na zápas!

ŠVERMOV – BRANDÝSEK 3:2

Téměř dvě stovky diváků byly zvědavé, zda Baník naváže na dobré výkony i v derby. V první půli ale zklamal. Spokojenější byli příznivci soupeře, kteří kvitovali vedení 2:1, jež mohlo být i výraznější. Že nebylo byla i práce gólmana Vošmíka. Po změně stran hosté ubrali na aktivitě a domácí převahu korunovali dvěma góly. Na vyrovnávací brance však měl výrazný podíl brankář. Deset minut před koncem pak Kotouček parádní ránou zajistil svým barvám všechny body. Na straně poražených vyčníval svým výkonem Dojcsán, jenž soupeři připravil nejednu horkou chvilku.

POZDEŇ – ZLONICE 5:6

Poražení špatně brání. V posledních dvou kolech desetkrát inkasovali, přičemž rotyku v jejich zadních řadách v sobotu dělal třígólový Demeter podporovaný Naušem. Domácí byli bez kanonýra P. Štěpánka a vedli 1:0. Pak ale přišly krátké úseky, kdy se sudímu kouřilo od tužky. Během chvíle to bylo 1:3 a podobný interval stačil domácím k poločasovému vedení 4:3! Do druhé půle vystřídali zraněného brankáře Pražáka Krausem, kterého hosté přivítali dvěma fíky. Slavoj ještě vyrovnal z desítky, v polední minutě však Nauš svým druhým gólem rozjásal zlonické řady.

SMEČNO – LIBUŠÍN B 11:1

Domácí měli drtivý nástup, který ovlivnil celé utkání. Za pět minut vedli 3:0 a pokud by trenér Baníku měl možnost hodit ručník do ringu, tak by ji nejspíš využil. Takhle museli hosté vypít kalich hořkosti až do dna. Vydatně ho plnili tři borci. Čtyři góly vstřelil Mucha, stejně jako Patrik Bažo, jenž zastoupil svého absentujícího bráchu Václava. Přitom odehrál jen druhý poločas! Hattrickem přispěl k demolici Libušína dorostenec Suda, jenž měl v nohách dopolední zápas.

LIDICE – NOVO KLADNO 5:3

Kvalita byla na straně vítězů, kteří s ofenzivně laděnou sestavou mohli uspět ještě výraznějším poměrem. Hosté ale míní, že šancí bylo na obou stranách přibližně stejně. Do lidické brány musel Radosta, jenž svým výkonem přispěl k porážce svého rodného klubu. Mezi tyčemi prý bude stát ještě další dva kola. Novo korigovalo výsledek až za stavu 5:1 a jeho kouč Stanislav Jung uznal, že byť bylo na jeho týmu znát jisté zlepšení, prohráli zaslouženě.

VELVARY B – BUŠTĚHRAD 1:4

Ve velmi pěkném utkání hosté dokazovali proč jsou první. Na rozdíl od soupeře totiž dokázali využívat svoje šance. Slovan naopak pokračoval v neproměňování šancí. Nepomohl ani urostlý áčkař a střelec Müller, v záloze podporovaný dalším borcem kádru prvního týmu Polákem. Litovat může úvodu utkání, že nešel do vedení. Lídra tabulky naopak opět zvládl zápas po taktické stránce. První branku vstřelil z brejku, druhou si vypracoval a po pauze svoji efektivitu zúročil ještě dvěma zásahy. Až pak domácí proměnili alespoň penaltu.

ČERNUC – VRANÝ 4:1

Úvodních deset minut patřilo hostům, kteří se také ujali vedení. Pak už byla o něco lepší Viktorie. Ještě do přestávky výsledek otočila a po změně stran svoji výhru zvýraznila, přičemž poslední gól vstřelila z pokutového kopu. Vyrobil ho Adamus, jenž byl za faul vyloučený. Byla to už druhá červená pro vranské borce, kteří nastoupili bez střelce Maršouna, jehož dvěma góly zastoupil Stehlík.

SN KLADNO – KROČEHLAVY 5:4

Hosté se neukázali ve špatném světle a po zásluze vyhráli poločas. Do druhého ale nasadil Slovan záložníka Střelu, jenž byl hned faulován – z desítky vyrovnal Rác, který po chvíli přidal i druhý gól. Kročehlavy ještě srovnaly, naposledy se však prosadily až když v závěru korigovaly na konečných 5:4. Pikantní je, že měly v brance dorostence Homolku, zatímco mnohem zkušenější Pagáč byl na utkání nominován jako asistent rozhodčího.

Výsledky: Smečno – Libušín B 11:1 (6:0; 2., 6., 40., 45. Mucha, 54., 67., 78., 85. Bažo P., 4., 20., 65. Suda – 75. Pucholt), Švermov – Brandýsek 3:2 (1;2; 36. Hončík, 67. Šimůnek, 83. Kotouček – 32. Šulc, 38. Bělohradský), Černuc – Vraný 4:1 (2:1; 15., 28. Stehlík, 69. Mareček, 90. Hájek – 6. Košťák; čk: 0 – 86. Luka, 90. Adamus), Lidice – Novo Kladno 5:3 (2:1; 22. Tichý, 29. Hoffmann, 55. Kolbaba, 65. Falout, 81. Štefek – 26. Šromovský, 85. Horský, 90. Sikora), Velvary B – Buštěhrad 1:4 (0:2; 74. Mikš – 19., 63. Vávra, 33. Výborný, 57. Jindra), Pozdeň – Zlonice 5:6 (4:3; 8. Štěpánek M., 34., 41. Petržílka, 39., 77. Hotový – 10., 90. Nauš, 14., 16., 66. Demeter, 62. vlastní), Slovan Kladno – Kročehlavy 5:4 (1:2; 18., 86. Studenovský, 47., 60. Rác, 88. vlastní – 20. Madej, 34. Poucha, 80. Prešinský, 89. Sobotka; čk: 0 – 80. Jonák).

1. Buštěhrad ⋌6 6 0 0 0 23:2 18

2. Švermov⋌6 5 1 0 0 24:6 17

3. Lidice ⋌6 5 0 1 0 20:8 16

4. Velvary B ⋌6 3 0 0 3 20:13 9

5. Slovan Kladno ⋌6 3 0 0 3 17:17 9

6. Novo Kladno⋌6 3 0 0 3 16:18 9

7. Libušín B ⋌6 3 0 0 3 15:24 9

8. Pozdeň ⋌6 2 1 0 3 22:20 8

9. Brandýsek ⋌6 2 0 2 2 13:12 8

10. Zlonice ⋌6 2 1 0 3 13:22 8

11. Smečno ⋌6 2 0 0 4 19:17 6

12. Černuc⋌ 6 1 1 0 4 8:15 5

13. Kročehlavy⋌ 6 1 0 0 5 9:22 3

14. Vraný ⋌6 0 0 1 5 9:32 1