Kde se to ve vás vzalo? Loni jste dal za celý podzim snad jen tři góly…

To popravdě nevím. Všechny góly, které jsem dal, padly s velkým štěstím. Dorážel jsem penaltu, kterou mi brankář chytil. První byl patičkou, což se mi asi dalších deset let nepovede. Při posledním jsem lobnul gólmana z asi třiceti metrů. Viděl jsem, že je venku, tak jsem to zkusil. Ale jinak žádný střelec nejsem. Myslím, že takový rozhovor spolu děláme naposledy. (směje se)

Povedl se vám někdy v minulosti podobný kousek?

Myslím, že čtyři ještě ne. Před lety, když jsme ještě hrávali okres, jsem dal tři góly Nové Vsi.

Jako střední záložník asi máte na hřišti jiné úkoly, že?

Jsem tam spíš od toho, abych dával balony klukům do útoku. Když se začínalo minulý rok, udělal jsem v prvním mistráku pět asistencí. Ty první zápasy mi prostě nějak vycházejí. (směje se)

Letos jste měl asi velkou chuť po tak dlouhé pauze, ne?

Všichni jsme byli namlsaní. I mě už svrběly nohy.

Co kromě gólů rozhodlo, že jste zkušený tým Ovčár tak přehráli?

Sestavu mají opravdu založenou na starších, na kterých je vidět, že v minulosti kopali výš. První poločas byl hodně vyrovnaný a Ovčáry klidně mohly vést. Kdyby místo tyče daly v patnácté minutě gól, vypadalo by to úplně jinak. Ve druhém poločase se to ale zlomilo. Ti starší už s námi asi nechtěli moc běhat. My naopak máme hodně mladé kluky.

Funguje u vás týmový pokladník pro podobné případy? O kolik zchudnete?

Máme pokladníka a myslím, že mě kluci na tréninku o něco stáhnou. Po zápase jsme to neřešili, takže nevím, o kolik přesně. Maximálně tak dvě tři stovky, počítám. Nic velkého.

V informačním systému FAČR nemáte dosud jediný záznam o přestupu či hostování. Jak to?

Odmalička jsem ve Veltrusech. Pouze asi v deseti jsem hrál rok na střížkovské Bohemce. Na rok jsem pak kvůli zranění musel s fotbalem seknout. Jinak jsem ale celý život veltruskej.

Zažil jste v prvním týmu ještě krajskou I. B třídu?

Ta se u nás hrála, když mi bylo nějaký šestnáct, pamatuji, že jsem seděl na lavičce.

Vaše oddanost klubu dokumentuje i kapitánská páska, kterou už několikátou sezonu nosíte, že?

Myslím, že jsem v týmu asi i služebně nejstarší. Hraji tam s tou roční pauzou opravdu od pěti let. Takže asi i kvůli tomu ta páska.

Čtyři branky vstřelil o uplynulém víkendu také nestárnoucí Pavel Mráz. Nové Vsi tak pomohl k vítězství 9:5 v derby se sousedními Ledčicemi. Vzhledem k tomu, že šlo o utkání nižší třídy, se redakce rozhodla vyhlásit kanonýrem víkendu Františka Hofmana z Veltrus.

Ambice hrát jinde či výš nemáte?

Ty byly dřív, teď už ne. Před pár lety, když jsme padali až do čtyřky, to vypadalo špatně a chtěl jsem odejít. Teď se ale dala parta do kupy. Máme v týmu dobré kluky. Jinam jít nehodlám. I když se občas nějaká nabídka naskytne, na odchod nemyslím. Máme podle mě i natolik dobrý tým, že by se nám letos mohlo podařit vykopat okres. Uvidíme, jak to dopadne.

Mezi nejlepšími jste se pohybovali už v loňské nedohrané sezoně (4. místo)…

Plánovali jsme postup už loni, ale začátek jsme nechytli. Pak udeřila korona. Nakonec šel výš Liběchov z třetího místa. My si chceme postup vykopat normálně a myslím, že tenhle rok se o to pokusíme.