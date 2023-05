Zálezlice - Pšovka B 1:1 (0:0)

Ladislav Plicka, kapitán Zálezlic: V utkání jsme měli více příležitostí skórovat, ale nedařilo se. Hosté šli oprávněně do deseti, když faulovali našeho hráče, který postupoval sám na branku. Poté jsme měli více ze hry, ale nedokázali to dotáhnout. Nechci se chválit, ale po mém špatně rozehraném rohu se ke mě vrátil balón a chtěl jsem ho zakroutil do pravé šibenice. Pak jsme šli naší nedisciplinovaností také do deseti a o pár minut později do devíti. Hosté měli závěrečný tlak a z posledního rohu jsme inkasovali. Máme plnou marodku a kdyby nám někdo před zápasem řekl, že budeme bodovat, brali bychom to všemi deseti. Ale z průběhu hry jsem zklamaný, že jsme to nedotáhli za tři body a dávám to za vinu naší nedisciplinovanosti.

Jan Netolický, vedoucí Pšovky: Domácí nás zlobili rychlými protiútoky. V 19. minutě jsme dostali červenou kartu, kdy náš hráč byl v souboji o míč pozdě a fauloval domácího. Od tohoto okamžiku získávali domácí menší převahu. Vytvořené šance ale nevyužili. Podržel nás brankář Jenč. Nakonec v 73. minutě domácí využili převahu a vstřelili vedoucí branku. V posledních deseti minutách soupeř zbytečně dostal dvě červené karty za zdržování. Situace se obrátila a my jsme měli převahu. Některé šance nám zmařil domácí brankář. V nastavení se nám podařilo dát vyrovnávací branku, kterou střelil Miřatský (starší).