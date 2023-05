Libiš B - Tišice 3:4 (2:3)

Ondřej Eisner, trenér Libiše B: Všechny čtyři góly jsme soupeři darovali vlastními chybami, nedůsledností a laxností. Naprosto zbytečná ztráta bodů poté, co jsme podali naprosto zbytečně ustrašený výkon plný nepřesností a zbrklosti. Ve chvíli, kdy jsme vyrovnali na 3:3, jsme měli soupeře fyzicky dorazit a vstřelit další gól. Místo toho jsme nepřesnostmi darovali soupeři šanci, jak to uhrát. Vyhrál jednoznačně zkušenější tým, který si to svým způsobem vlastně pohlídal. Pro mě byl náš výkon zklamáním z pohledu trenéra i hráče.

O charitativním podtextu utkání a podpoře Tomáše H. na nákup speciálních pomůcek, které mu mohou pomoci v boji se spinální svalovou atrofií: Na jednu stranu jsem byl trochu zklamaný počtem lidí, kteří na zápas dorazili, ale asi jsem měl přehnané ambice. Doufal jsem, že dorazí aspoň kolem dvou set diváků, ale asi bylo až moc hezky. Na druhou stranu, děkujeme všem, kdo na utkání dorazili a přispěli jakoukoliv částkou. Sedm a půl tisíce je skvělá částka. Pravděpodobně jsme udělali maximum, co bylo v našich možnostech. Na konto sbírky jsme poslali v kombinaci nákupu triček a výtěžku ze zápasu dvacet tisíc korun. Na tým, který si téměř vše hradí z vlastních příspěvků a příležitostných sponzorských darů, je to z mého pohledu skvělý počin. Díky a uznání si zaslouží i tým z Tišic, jelikož chlapi v kabině po zápase dali dohromady částku přesahující tisíc korun a přispěli i oni. Výsledkově nám zápas sice nevyšel, ale co se týče podpory sbírky pro Tomáše jsme udělali vše, co bylo v našich silách.

Libiš pod čarou ponoru. Nerozumím tomu, proč se tolik nedaří, říká Dominik Menčl

Michal Vítovec, trenér Tišic: Zápas bohatý na góly. Čekal jsem od domácích, že budou hrát rychleji a hlavně přesněji. Naštěstí jsme jim stačili a vždy dokázali na jejich branky rychle odpovědět nejdřív Kozákem poté Vávrou z penalty. Do vedení jsme šli po povedeném trestňáku Jardy Škody. Ve druhém poločase jsme se už do brankových příležitostí nedostávali a soupeř srovnal. Zápas mířil k poklidné remíze. Sedm minut do konce ale rozhodl Štěpán Karlík, kdy po skrumáži svým důrazem dopravil míč do branky. Velký obdiv klukům z Libiše, za podpoření sbírky#CHUZEPOMAHA.