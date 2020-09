Stejně jako fotbalová sezona má i Kanonýr víkendu, nová rubrika Mělnického deníku, za sebou pět hracích dnů. Hned dvakrát se za tu dobu objevilo v čele pomyslného žebříčku nejúdernějších hráčů kola napříč soutěžemi stejné příjmení. Tři týdny po kralupském Dominiku Menčlovi se střelecky zaskvěl jeho starší bratr Petr hrající okresní přebor za Dolní Beřkovice.

„Fotbal k naší rodině patří, hrajeme ho odmalička a snažíme se v něm být dobří,“ okomentoval Petr Menčl unikátní bilanci.

Jako správný kapitán zlomil v derby „přes vodu“ odpor doma vždy nepříjemného Liběchova. A důkladně: hned čtyřmi ranami do vazu. Úvodní dvě stihl sedmadvacetiletý borec ještě do půle. Odmítl tak jakékoli komplikace po kontaktním gólu v té době už o deseti hrajícího nováčka.

„Dvakrát jsem se ocitl ve stejné situaci ve vápně a v klidu zakončil,“ popisoval byšický odchovanec podle svých slov jednoduché góly. Po změně stran přidal další dva z parkety, kterou považuje za svou parádní disciplínu. „Ze střední vzdálenosti to trefuju celkem často. I kluci mě hecují, ať střílím ještě víc,“ usmívá se.

Že měl po necelých dvou a půl letech od kanonády do sítě Mšena znovu tolik nabito, přisuzoval i opětovnému posunutí sestavou do záložní řady. „Stoper pro mě není ideální post. Chtěl bych hrát v útoku, ale tam nastupuje bratránek, on se totiž nerad vrací,“ popichuje naoko hrajícího kouče Jaroslava Kmocha. Ten je další podobně účinnou útočnou zbraní vypiplanou v Byšicích.

V posledních třech letech oba patří k hlavním tahounům mužstva z levého břehu Labe pod Mělníkem. Čtrnáct (6+8) z letošních dvaceti gólů týmu jde právě za nimi. Častěji v úvodních kolech skórovaly v nejvyšší okresní soutěži Mělnicka pouze Tišice. Devět týmových bodů je navíc slušným vkladem pro neopakování umístění v suterénu tabulky. Kromě Liběchova dokázali Menčl a spol. přestřílet (vždy 5:3) i Všestudy a Mšeno. Oba celky přitom patřily do první pětky loňského podzimu.

„Hodně nám pomohlo, že do týmu přišli dva kvalitní hráči Kvída a Těmín,“ oceňuje kapitán přínos borců, kteří se v létě vrátili ze „zkušené“ ve vyšších soutěžích a oba si za Libiš vyzkoušeli dokonce divizi. „Snažíme se něco vybudovat, ale je před námi stále ještě dost práce,“ uvědomuje si Menčl, že třeba tradičně propustnější obrana skýtá prostor ke zlepšení. Pokud to jemu, či dalším bude pálit i nadále, nemusí to být až takový problém…