Ani před dvěma koly téměř nepředstavitelný scénář, že Hořín bude mít v závěrečném zápase svou záchranu ještě ve vlastních rukách už nepomohl. Proti stál soupeř, ke kterému to AFK měl v tabulce vůbec nejdál. Kralupský FK 1901 si reputaci nepokazil. O výhře čtyřbrankovým rozdílem rozhodl ještě do půle, byť se po změně stran dvakrát dostali ke slovu i hosté. K potopení o den dříve poražených Dolních Beřkovic ovšem nutně potřebovali všechny tři body.

„Věděli jsme o kvalitách Kralup i našich,“ nepočítal už trenér a předseda Hořína Jiří Kaiser s fotbalovým zázrakem a přiznal, že více než na setrvání v soutěži pomýšlel na její dohrání se ctí. „Kluci se nám vraceli po těžkých zraněních, není natrénováno, padla na nás deka,“ objasňoval sérii, která nabobtnala na osm porážek v řadě.

A zpečetila pátému týmu loňského ročníku citelný ústup ze slávy. Mužstvo řazené mezi ty „fotbalovější“ v soutěži si na něj ovšem zadělalo mnohem dříve. Na podzim uhrálo jen o bod víc než v odvetách (10 ku 9). „Kluci přestali trénovat, nevěnovali se fotbalu tolik, jak by měli. Přišla i zranění a v jednu chvíli jsme měli po dobu měsíce mimo hřiště až šest klíčových hráčů. Vracení nebylo optimální. Další tři hráči během jara ukončili činnost. Nebylo, kam sáhnout. Kádr se nám rozsypal,“ vypočítává Jiří Kaiser hlavní příčiny smutné tečky za pětiletkou v přeboru.

Zrovna optimisticky pak nezní ani při pohledu na budoucnost. I když tým dospělých podal přihlášku do třetí třídy, dá prý jeho poskládání ještě pořádnou fušku. „V nejčernějších myšlenkách se může stát, že jako chlapi na podzim nebudeme fungovat, což samozřejmě chceme odvrátit. Zklamání je velké, ale takový je fotbalový život,“ hledá jen těžko slova Jiří Kaiser, kterému tak sestupem starosti rozhodně nekončí. „Odchází nám teď ještě Aleš Finkous do Vysoké, takže ztrát je víc než dost. Musíme se z toho nějak vzpamatovat. Oslovení hráči neměli zájem ani v minulosti do přeboru. Problém je v mládeži. Vesnice jako my to mají hrozně těžké,“ čeká Jiří Kaiser náročné období restartu. „Příslibem je dohromady okolo dvaceti dětí ve dvou družstvech přípravek, což je skvělý počin,“ zmínil jedinou současnou radost hořínského fotbalu.

Vedle Kralup si vítěznou rozlučku nenechaly ujít ani celky na druhém až pátém místě. Výhra zárybské rezervy v derby s Kostelcem byla překvapením jen na první pohled. Vzhledem ke stále ještě nejisté záchraně se domácí vyzbrojili o několik áčkařů. Bez obdržené branky si po týdnu poradila s další rezervou ta libišská. Vycházejícími dorostenci omlazený tým mohl Pšovce nasázet víc než jen dva góly. Mšeno naopak poprvé v ročníku inkasovalo víc než čtyřikrát, o což se vydařeným druhým poločasem postaral Velký Borek. „Je škoda, že jsme zakončili sezonu nejvyšším brankovým přídělem. Obrana i brankář na jaře podávali spolehlivé výkony a takový závěr je pro ně až příliš krutý," nechal se slyšet trenér Mšena Jiří Guttenberg.

Kly – Tišice 3:6 (3:3)

Branky: 20. Hyka, 28. Viskup, 43. Ondrák – 19., 22. a 49. Šulc, 48. a 61. Ďurinda, 18. Prejzek. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 1:2. ČK: 36. Sochor (K.). Diváci: 80.

Všestudy – H. Beřkovice 5:2 (1:2)

Branky: 51. a 54. Koudelka, 21. Polák, 68. Zavacký, 88. Vlk – 4. Husák, 43. O. Brůža. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 0:4. ČK: 55. P. Brůža (H. B.). Diváci: 50.

Libiš B – Pšovka B 2:0 (2:0)

Branky: 33. a 38. Matucha. Rozhodčí: Blahout. Bez karet. Diváci: 80.

D. Beřkovice – H. Počaply 2:3 (1:2)

Branky: 44. Minář, 85. Těmín – 7. a 55. Šmejkal, 29. Hanuš. Rozhodčí: Toráč. ŽK: 2:2. Diváci: 50.

Mšeno – Velký Borek 1:5 (0:1)

Branky: 52. R. Kolumpek – 67. a 83. Randák, 9. Mihalík, 58. Vavrek, 72. Šimral. Rozhodčí: Princ. Bez karet. Diváci: 35.

Kralupy 1901 – Hořín 6:2 (4:0)

Branky: 1. a 73. Knoflíček, 31. a 45. Menčl, 40. a 47. Weiner – 50. P. Landsman, 80. Bárta. Rozhodčí: Votruba. ŽK: 0:2. Diváci: 100.

Záryby B – Kostelec 4:2 (1:1)

Branky: 18. Schütz, 53. Krulich z pen., 63. Popelka, 88. Antoš – 9. Chvátal, 50. T. Novák. Rozhodčí: Hampl. ŽK: 4:5. ČK: 90+3. D. Novák (K.). Diváci: 123.

Konečná tabulka

1. Kralupy 1901 26 21 2 0 3 113:37 67

2. Všestudy 26 15 3 2 6 81:42 56

3. Tišice 26 17 1 3 5 80:43 56

4. V. Borek 26 14 6 1 5 72:35 55

5. Libiš B 26 14 2 4 6 65:39 50

6. Horní Počaply 26 12 5 0 9 49:59 46

7. Kostelec 26 8 3 3 12 50:51 33

8. Horní Beřkovice 26 8 3 3 12 48:77 33

9. Kly 26 9 1 4 12 64:75 32

10. Mšeno 26 7 1 5 13 37:48 28

11. Pšovka B 26 7 2 1 16 53:71 26

12. Záryby B 26 5 3 2 16 37:95 23

13. Dolní Beřkovice 26 6 0 3 17 51:98 21

14. Hořín 26 4 2 3 17 45:75 19