Jak sám říká, za bezmála sedmatřicet let, co se pohybuje ve fotbale, toho zažil už hodně. A zdaleka ne všechno se mu líbilo. Před nadcházejícími volbami nového vedení okresního fotbalu se Ivo Lorenc rozhodl kandidovat do výkonného výboru OFS Mělník. „Pořád si říkáme, jak se to má dělat, a tak jsem si řekl i já, proč něco nezkusit změnit sám,“ představuje svou motivaci.

Ivo Lorenc vyrůstal ve fotbalové rodině, navíc hned vedle všestudského hřiště. Že by právě za tamní Viktorku nekopal od útlého věku do míče, bylo předem prakticky vyloučené. Kromě jednoho roku ve vojkovickém dorostu a tří sezon v barvách A-třídního Dynama Nelahozeves (2008 – 2010) zůstává svému fotbalovému domovu věrný. V jednačtyřiceti je členem tamního klubového výboru a zároveň i hrajícím trenérem účastníka nejvyšší okresní soutěže. Právě mužská jedenáctka je v současnosti jediným týmem hrající všestudské barvy.

K tomu, že by mohl přiložit ruku k dílu coby funkcionář svazu, bývalého brankáře popostrčila nevalná pověst, kterou fotbal poslední dobou získal. „Od lidí ze svého okolí, co se fotbalu moc nevěnují, slýchám, jaký je fotbal špína, jak je vše dohodnuté dopředu. To je to, co se musí změnit. Musí být transparentní. Potřebuje lidi, kteří chtějí dělat fotbal ne jen na teď, ale také pro další generace,“ přesvědčuje.

K poslání kandidatury jej prý utvrdila i rozmluva se Slavojem Tichým a Jiřím Kaiserem. Oba už zkušenosti z výkonného výboru mají a ucházet se o přízeň delegátů budou i tentokrát. První z nich usiluje dokonce o uvolněnou pozici předsedy. „Máme stejný pohled na fotbal a také na dění kolem něj,“ ujistil se Lorenc.

Změnit by chtěl v první řadě to, jakým způsobem lidé pohlížejí na fotbal, který má on sám za jeden z nejkrásnějších sportů. „Jenže ta krása se z něj zákulisním bojem úplně vytrácela,“ uvědomuje si.

Ač sám patří do skupiny zcela nových kandidátů, na rozdíl od mnoha dalších „nováčků“ napříč Českem není pro zatracování všech členů současného vedení. „Spousta lidí odváděla mnoho kvalitní a důležité práce pro fotbal, ne všechno bylo špatné,“ je přesvědčený.

V tom jediném se také zcela neztotožňuje s hnutím Fotbalová evoluce, kterému jinak fandí. „Že lidi, kteří ve fotbale něco dokázali a mají hromadu zkušeností, je použijí pro dobro fotbalu, je super a podporuji to. Stačí se podívat do světa, většina fotbalistů je ve vedení klubů a je to znát. Zároveň ale říkám, že bych neházel všechny do stejného koše. Jak ve vedení okresních svazů, tak Fotbalové asociace ČR jsou lidé, kteří dělají svou práci čistě a zodpovědně,“ trvá si na svém.

Co by chtěl konkrétně ve fotbale změnit? A jak na to? „Těch věcí je spousta. Ale to, jakým způsobem to udělat, je pro celý fotbal dlouhá cesta. Všechno nejde změnit jen volbou. Už jen mediální obraz fotbalu, jak se na něj dívá společnost, je první úkol. Naše společnost ve všem hned hledá něco nekalého a to je také problém,“ odpovídá.

Po vypuknutí poslední kauzy loni na podzim Ivo Lorenc podle svých slov příliš neregistroval, že se mezi obviněnými objevilo také jméno předsedy OFS Mělník Jiřího Kabyla. Připouští, že fotbalové Mělnicko to mohlo poškodit, jedním dechem ale dodává, že fotbal na Mělnicku rozhodně není o jediném člověku. „Je tu spousta lidí, co dělají fotbal jako koníček, ve svém volném čase, na úkor svých rodin, protože jej mají rádi,“ zastává se svých kolegů ve skupině, do které sám patří. Dobře tak ví, kde oddíly nejvíce tlačí bota. „Problémem jsou v dnešní době finance a zájem lidí nějaké do fotbalu dát. To, myslím, víme všichni, kdo děláme fotbal na okresní úrovni.“