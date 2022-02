Dvakrát sedmé místo, jednou deváté. V neúplných sezonách si Kostelečtí počínali podobně. Tu aktuální ale rozehráli v nejvyšší okresní soutěži nad očekávání skvěle. Během třinácti kol ztratili pouze sedm bodů - domácí porážkou od Pšovky B a v posledním kole v Obříství. Na porážku až v penaltách si u Labe sáhlo Mšeno.

„Podařilo se nám ustálit sestavu. Máme šikovné a mladé kluky. Povedlo se nám dvakrát uspět v zápase, v němž jsme nebyli lepší. Trochu jsme měli i štěstí. Najednou se dostanete na vršek tabulky a začne vám vše šlapat a vycházet,“ vyjmenoval trenér Kotek ingredience úspěšného koktejlu.

Přitom se stejně jako spoustě dalších klubů nevyhnuly ani Kostelci problémy při skládání kádru. „V těchto soutěžích to ovlivňuje mnoho faktorů jako studium, práce u soukromníků a nakonec i marodka. Poradili jsme si s tím a podzim nám vyšel,“ kvituje.

Jedinou slabinou, na kterou by s týmem mohl doplatit, se tak v podzimní části ukázala disciplína přímo na hřišti. Kostelec byl lídrem nejen v počtu nasbíraných bodů, ale také v inkasovaných červených kartách. Těch viděli hráči Labského hned pět.

„Kluci na hřišti někdy neudrží nervy a měli jsme celkem dost vyloučených,“ přikyvuje Kotek a souhlasí, že jde o věc, na které je třeba zapracovat. „Ano, to nás brzdilo. Já jim vždy říkal, že za nás byl politicko-výchovný pracovník, který měl morálku na starosti. (směje se) Nyní musíme chování řešit sami. Je to ale v normě, jde to,“ nedělá z toho tragédii.

Za nejlepší zápas podzimu zkušený stratég paradoxně označuje jednu z porážek – tu domácí s béčkem Pšovky (1:2). „Tenkrát měli mladé kluky a dobrý mančaft. Hrálo se opravdu dobré utkání, které jsme ale prohráli. Jinak bylo vše dost vyrovnané. Záleží, jak se kluci vyspí,“ ohlíží se.

Lídrem kostelecké sestavy se podle očekávání okamžitě stal navrátilec z Neratovic Jakub Pajkrt. Nebýt zranění, mohl stihnout i více než šest gólů. „Odehrál asi jen pět zápasů a začala ho zlobit achilovka,“ zmínil Kotek, kterého těší, že o góly se podělilo více hráčů. „Mám kluky jako Tomáše Nováka, který také dává góly. Jsem radši, když je střelců víc. Nelze se spoléhat jen na jednoho, který třeba vypadne a pak nikdo nedokáže dát gól. Mám v týmu asi čtyři nebo pět kluků, kteří se o vstřelené branky podělili.“

A jak by v Kostelci naložili s prvním místem, pokud by se jej podařilo udržet také po jarních odvetách? „Jako trenér chci soutěž vyhrát, to je jasné. Jestli se to povede nebo ne, bude záležet na mnoha okolnostech v jarních zápasech. Pokud se povede soutěž vyhrát, tak bude rozhodnutí na vedení našeho klubu,“ odpověděl šéf kostelecké kabiny a přidal i argument, proč se výš nehnat za každou cenu. „U nás je problém s trénováním. Chybí nám prostory. Máme jen jedno hřiště, které je celý týden v provozu. Střídají se na něm všechny týmy v klubu od přípravek až po nás.“

Případným návratem do kraje by podle něj naopak nevyvstala potíž s hráčským kádrem. „Pokud by se tým doplnil dvěma kluky, tak by na vyšší soutěž v pohodě měl,“ je přesvědčený Jaroslav Kotek. Potvrdí tým na jaře jeho slova?

