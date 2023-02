Zimní soustředění k přípravě fotbalistů Čečelic neodmyslitelně patří. Z hor, kde ale měli často problém s hracími plochami i běžeckými tratěmi lyžařů, se už v minulých letech přece jen stahovali do nižších poloh. Loni tak zavítali do Čáslavi, kde měli k dispozici atletický areál včetně umělé trávy. Letos se pak vytasili s destinací, která je na úrovni oddílu okresního přeboru opravdovou raritou: Bulharsko!

„Plánovali jsme něco takového dlouhodobě, už před covidem. Podařilo se nám v hráčské kase nastřádat nějaké peníze, tak jsme je do toho rozpustili. I když kluci si samozřejmě musí i něco málo víc, než bylo zvykem, připlatit, konkrétně za nízkonákladovou letenku. Je s tím tedy spousta starostí, ale realizovat se to dá,“ přiblížil trenér Jiří Kábrt.

Právě prostřednictvím jeho dlouhodobých kontaktů v asi dvoutisícovém přímořském městečku Obzor se podařilo doladit ubytování pro téměř třicítku lidí i pronájem tamních hřišť.

Na koupání to na břehu Černého moře sice v únoru není, vyšší teploty než v Česku ale na jihovýchodě Evropy pochopitelně panují. „Je tam teď asi o pět stupňů víc, tedy okolo patnácti. Akorát na trénování. Nehrozí, že napadne sníh, nebo něco podobného. Domluvený máme i přátelský zápas s tamním klubem,“ mne si ruce Jiří Kábrt.

Jíkev do Turecka

Fotbalisté Čečelic nejsou na své úrovni jediným oddílem, který se před startem jarní části bude chystat v zahraničí. Na konec února si několikadenní pobyt v Turecku naplánovala Jíkev hrající středočeskou I. B třídu ve skupině C. Celek z Nymburska je trochu specifický. Na odvety se chystá na umělé trávě v Praze, odkud je převážná část hráčů. Do kádru patří i bývalí ligisté Maroš Klimpl a Petr Mikolanda.

Toho těší i skvělá účast na soustředění, jehož nedílnou součástí je také utužení party. „Jede všech sedmnáct hráčů z kádru, plus sedm dorostenců. I s pěti nehráči včetně mě je nás devětadvacet. Samozřejmě je to na tom to nejlepší, nemělo by se cenu se někde plácat v jedenácti,“ zdůrazňuje spokojeně.

Právě vydařené soustředění by týmu na jaře mohlo pomoci k naplnění ambic z předešlé úspěšné sezony. V ní se Čečelice jako jeden ze čtyřech týmů přehouply přes padesátku získaných bodů. Dvacet podzimních a šesté místo zůstalo v tomto směru přece jen za očekáváním.

„Vzhledem k tomu, co jsme pro to udělali v přípravě a trénincích, jsem čekal lepší výsledek. Z bodového zisku jsem vnitřně trochu zklamaný,“ přiznává na rovinu i trenér Kábrt. „V zápasech jsme se často tahali o výsledek a nakonec buď ztratili, nebo nebodovali naplno,“ přidává. Jako příklad za všechny může sloužit listopadový duel s vedoucím Obřístvím, v němž nestačilo na zisk ani tříbrankové vedení.

„Herně jsme nepropadávali, ale trochu nás pálila koncovka. Z čeho v předešlé sezoně David Černý dával góly, to mu na podzim do brány nepadalo. Museli jsme se s tím poprat,“ vrací se kouč do prvního poločasu soutěže, po které se v tabulce musí dívat spíše dolů. „V tak vyrovnaném pořadí se nedá ani říct, že jsme v klidných vodách. Určitě se ale zkusíme připravit, aby to bylo co nejlepší.“

Pod nakonec jen spíše průměrnou půlsezonou se podepsaly i výpadky některých opor, které se nedařilo zcela nahradit. Možnost nasazení mladších hráčů z dorostu či společného týmu s Všetaty ale nenutí Čečelice k žádnému shánění nových posil.

„Nechali jsme si tu Jirku Laudu, který přišel na poslední chvíli z Byšic a projevil zájem zůstat. Jinak kádr nechceme nijak měnit a upřednostňovat někoho na úkor našich mladých kluků. Ti dorůstají a každý půlrok jsou stále lepší,“ uzavírá Jiří Kábrt.

