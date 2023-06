„Tuto sezonu se to opravdu sešlo všechno přesně tak, jak mělo. Náš tým postupuje do vyšší soutěže a mně jako hráči se s největší pravděpodobností podaří získat ocenění nejlepšího střelce soutěže, takže tato sezona je asi ta moje nejlepší,“ hlásí Jan Balog, jehož rychlost a technika je pro většinou soupeřů v pralesní lize neřešitelným problémem.

Jeho nejoblíbenější post na hřišti je v útoku, ve kterém nastupoval od přípravky, v aktuální sezoně ale hraje ve středu zálohy. A mraky gólů střílí i tak. „Myslím, že mojí předností jsou spoluhráči, kteří mi na góly nahrávají. Bez nich bych tolik gólů určitě nedal,“ odpovídá skromně na své největší přednosti a souhlasí, že v zápasech využívá hlavně svou rychlost a tah na branku.

Jan Balog, SK Roma MělníkZdroj: SK Roma MělníkZa Vraňany, ze kterých do Romy před necelými dvěma roky přišel, si už krátce vyzkoušel i třetí třídu. Teď se do ní vrátí. A jako asi každý fotbalista v jeho věku míří s ambicemi ještě výš. „Určitě by mě lákala vyšší soutěž, dokonce mám i nějaké nabídky, ale zůstávám věrný svému klubu. Mám tam spoustu dobrých kamarádů a je zde skvělá parta, která si myslím časem muže také hrát vyšší soutěž,“ objasňuje.

Porovnávat může nejen s Vraňany, ale ještě v mládeži prošel i Byšicemi nebo Pšovkou. „Nejlepší to je asi momentálně u nás v Romě. Cítím se tu nejlépe, máme super partu a velkou podporu fanoušků,“ má jasno.

Za tak nadějnou posilu jsou v týmu, jehož trápí snad jen absence domácího hřiště, pochopitelně rádi. „Honzu jsme při našem založení koupili z Vraňan. Slyšel jsem, že je to dobrý střelec a velký místní talent, takže někoho takového jsme potřebovali,“ přitakává Dominik Malinský, jeden z hráčů, který stál za oprášením značky Roma v Mělníku.

A s chválou na hlavního snajpra sestavy nekončí: „Své kvality ukazuje od začátku, co k nám přišel. A proč se rozhodl pro Romu? Asi chtěl vyzkoušet něco nového a chtěl s námi přijmout výzvu vykopat se ze čtvrté třídy do vyšší soutěže, což se nám tento rok povedlo,“ usmívá se odchovanec mělnického fotbalu.

Že by ale úspěch týmu stál pouze na jednom hráči, vylučuje. „Určitě to není jen o Honzovi. Máme vyrovnaný tým výkonnostně a nechtěl bych zde jen vyzdvihovat jednoho hráče. Naše práce stojí za týmovým výkonem, který je tento rok bezpochyby nejlepší,“ poukazuje na postavení v tabulce.

SK Roma Mělník po jednom z vítězných zápasů úspěšné sezonyZdroj: SK Roma Mělník