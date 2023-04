/KANONÝR DENÍKU/ V loňské sezoně vyhrál střeleckou tabulku o patro výš, v okresním přeboru si stejný primát zajistil s největší pravděpodobností už mnoho kol před koncem. Bombarďák Vysoké Josef Gabčo nastřílel už rovných třicet gólů. Z toho dvanáct – dvakrát po šesti – nováčkovi z Vraňan.

Josef Gabčo v dresu Vysoké | Foto: Luboš Kurzweil

„Říkal jsem si už ve čtvrtek na tréninku, že bych jim mohl dát zase šest gólů, abych jich měl už třicet. Zároveň bych chtěl překonat 39 gólů, kterých jsem dal naposledy, když jsem hrál okres,“ prozradil svou hlavní motivaci ke střílení gólů devětadvacetiletý útočník.

Proč se mu tak mimořádně daří zrovna proti Vraňanům, nedokáže říct. Na tým od vltavského plavebního kanálu podle svých slov určitě nemá větší pifku než na jiné. Vyvrací i domněnky, že by snad měl mít ve Vysoké za góly slíbené nějaké prémie. „Góly dávám pro tým a pro svůj dobrý pocit, že to tam stále padá,“ hlásí.

Vysvětlení ale nabízí pohled na čísla vranaňské obrany. Ta jsou po druhém setkání s Gabčem jasně nejhorší v soutěži. V sedmnácti zápasech inkasovala 58 branek.

Nový pažit otevřela střelecká one man show, lídr znovu ztratil ze svého náskoku

V odvetě proti Vraňanům Gabčo začal přesně tak, jak končil o kolo dřív v Libiši, kde nedlouho před koncem z penalty jistil výhru. Už tam byl u všech čtyřech gólů svého týmu. V jarní domácí premiéře pak začala one man show v 59. minutě. Do devadesáté přiměl hosty k rozehrávce ze středového kruhu hned pětkrát!

„První poločas byl do 20. minuty od nás dobrý. Kdybychom dali šest gólů, nikdo by nic neřekl. Pak jsme přestali úplně hrát, oni dali na 2:1 a začali kousat. Druhý poločas to tam začalo padat,“ vrátil se k utkání s tím, že sám přetavil zhruba každou druhou šanci a gólů tak mohlo být klidně deset.

Lukáš Havlíček po třígólovém repete: Víme, co chceme, a jdeme si za tím

V internetové diskusi si pak o sobě mohl přečíst nejen hlášky typu, že by na soupeře nejspíš stačil sám, ale také ty s reálnějším základem o tom, jestli by spíš neměl hrát nějakou vyšší soutěž… Co na to syn někdejšího krále střelců ČFL? „Kdybych nehrál futsal, určitě bych hrál fotbal o nějakou soutěž výš, ale s futsalem nezvládám moc trénovat fotbal, takže většinou jen zápas,“ připomněl své působení v hale.

Mimochodem sezona futsalovému Mělníku končila na přelomu března a dubna bez jeho historicky nejlepšího střelce v první lize. „Měl jsem zánět průdušek,“ objasnil absenci v nakonec jen třízápasové čtvrtfinálové sérii se Slavií. I tak považuje ročník, v němž šestnácti góly naplnil svůj standard, za celkově dobrý. „Proti Slavii kluci předvedli výborný výkon,“ ocenil.

S bráchou jsme nesoutěžili, smál se šestigólový Tomáš Skopka. Výš už nechce

Od sportu, jenž má na prvním místě, si podle svých slov rád chvíli odpočine, i kvůli vynechání play-off už se ale těší na novou sezonu. Mezitím se – bohužel pro většinu soupeřů - může gólově realizovat ve velkém fotbalu. Na mušce má nyní nejlepší obranu v soutěži. „Borku máme co vracet,“ těší se na soupeře, který jej na podzim dokázal udržet na uzdě. Jako jeden z mála…