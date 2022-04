Michal Dohnalík ještě jako hráč FK Neratovice/Byškovice Zdroj: FK N/B

Terno udělali v zimní přestávce také ve Mšeně návratem Michala Dohnalíka. V místě, kde s fotbalem začínal, než se v deseti vydal na kolečko po věhlasnějších štacích v Mladé Boleslavi, Benátkách a Neratovicích, se rychle chytil.

V okresním přeboru se o víkendu prosadil ve třetím utkání v řadě, a zdaleka ne jednou. V Horních Počaplech se čtyřmi góly podílel na historicky nejvyšší venkovní výhře Mšena ve druhé třídě.

„Čtyři góly v jenom utkání jsem asi ještě nikdy nedal,“ lovil pak v paměti pětadvacetiletý hráč nastupující podle potřeby v záloze či útoku. „Dvakrát mi to spoluhráči připravili skoro před prázdnou branku a další dva góly jsem šel sám na brankáře,“ přiblížil s tím, že oslabený soupeř v utkání ani přes početní výhodu po vyloučení Veselého příliš nevzdoroval. Jednou z ojedinělých šancí byla nakonec neproměněná penalta.

A co v poločase sezony přivedlo juniorského mistra republiky, který v Boleslavi v přípravě i krátce nahlédl do kabiny prvního týmu, zpátky do Mšena? „Do Neratovic jsem to neměl zrovna nejblíž a v podstatě jsem neměl žádný volný čas, takže jsem se rozhodl tam nepokračovat,“ řekl fotbalista, který je doma právě na Kokořínsku, konkrétně v Lobči.

Pro Mšeno je velkou posilou, jak potvrdil i trenér týmu a šéf klubu Jiří Guttenberg. „Jsem za něj samozřejmě rád. Nejdříve to vypadalo, že skončí s fotbalem úplně, protože ho to v Neratovicích nějak nenaplňovalo. Přemluvil jsem ho, aby si šel kopnout alespoň za nás. Kývl a dohodli jsme se i s Neratovicemi,“ prozradil Jiří Guttenberg, jak na návrat došlo.

„Pro nás určitě velká posila. Má dobrý pohyb, důraznou hru do těla i zakončení. Ze začátku mu to úplně nepadalo, v některých zápasech měl poměrně dost šancí, ale teď se rozstřílel a myslím, že mu to tam bude padat,“ věří Jiří Guttenberg i s tušením, že přijdou mnohem těžší zápasy, než byl ten poslední v Počaplech.

