„Zdraví hráčů a fanoušků je samozřejmě přednější a sport se musel kvůli probíhající pandemii odsunout na druhou kolej,“ uvědomuje si Jan Blahut, kapitán a jeden z tradičních tahounů celku z neratovického předměstí.

Cítíte smutek či zklamání, nebo naopak převládá natěšení na restart soutěží?

Lehké zklamání určitě cítíme, protože jsme měli sezonu dobře rozehranou a chtěli jsme v létě oslavit první místo. Ale nezbývá nic jiného, než se připravit na další sezonu a snažit se navázat tam, kde jsme skončili.

Věřili jste si před jarem na dotažení postupu do úspěšného konce?

Ano, věřili. Tým z podzimu se víceméně nezměnil, takže nebyl důvod tomu nevěřit.

Dávali jste si před sezonou postup do přeboru jako cíl, nebo průběžné první místo tak nějak vyplynulo?

Pokud bych měl mluvit sám za sebe, tak cílem bylo první místo a postup. Co se týká celkové nálady v klubu, tak cílem bylo soutěž vyhrát. O postupu by se případně jednalo před koncem sezony v závislosti na situaci.

Šlo o nejlepší půlsezonu za poslední roky. Kde se to v týmu vzalo?

V první řadě v létě přišlo pár nových tváří, které tým výrazně posílily – Bonaventura, Šmejkal (Neratovice), Dokoupil (Tišice). Ale největší zásluhu bych připsal náročné letní přípravě, kterou jsme s trenérem absolvovali.

Máte nejlepší obranu i útok, v soutěži jste ani jednou neprohráli v základní hrací době. Čekali jste podobný průběh?

Nečekali. Po pravdě jsme před sezonou nad možným průběhem moc nespekulovali. Dařilo se nám plnit, co jsme si řekli v kabině, a spoustu zápasů jsme i díky disciplíně vyhráli například o gól.

III. třída – podzim 2019

1. Lobkovice skóre 41:14, 34 bodů

2. Vehlovice 35:18, 30

3. Liběchov 36:22, 26

4. Veltrusy 38:21, 24

5. Hostín 30:19, 23

6. EMĚ Mělník 27:31, 22

7. Hořín 37:30, 21

8. Dolany 20:26, 17

9. PTZ Nelahozeves 25:41, 17

10. Řepín 16:28, 16

11. Kly 21:23, 14

12. Ovčáry 17:28, 12

13. Vysoká B 26:32, 11

14. Jeviněves 18:54, 6

Vy sám obvykle patříte mezi střelecké tahouny, na podzim ale vaši roli převzal o deset let mladší navrátilec z Neratovic Radek Šmejkal. Syn vašeho předsedy je asi velkou posilou, že?

Ano, je pro nás opravdu velkou posilou. Dokáže sám rozhodovat zápasy a hraje pro tým. Upřímně jsem rád, že tuto roli převzal někdo jiný, mohu se tak více soustředit na ostatní aspekty hry. Střílení gólů pro mě nikdy nebylo na prvním místě.

Jak hodnotíte svých devět gólů a výkony vůbec?

Už to není, co to bývalo (smích). Jak už jsem říkal, na góly myslím až v druhé řadě. Své výkony bych hodnotil jako průměrné. Trápilo mě vleklé zranění, takže jsem cca od půlky podzimní části přestal trénovat. Byl jsem fyzicky nepřipravený, a to se podepsalo na výkonech.

Jak těžké bude po rozjezdu soutěží dostat se s týmem na stejnou pozici?

Chtěli bychom navázat výkonem tam, kde jsme přestali. Těžko v tuto chvíli říct, jak těžké to bude. Takhle dlouhá pauza může zapříčinit změny v mužstvech i přístupu a nikdo neví, co nás na podzim čeká. Každopádně k letní přípravě přistoupíme zodpovědně a budeme se snažit bojovat o první místo.

Krátíte si s týmem, ať už na dálku nebo nějakou jinou činností, nějakým způsobem současnou soutěžní přestávku?

V současnosti se moc nevídáme, spíše vůbec, situace to nedovoluje. Občas si napíšeme, ale to je tak vše. Už se těšíme, až skončí veškerá opatření a budeme moci vyběhnout na lobkovické hřiště.