Jak byste zhodnotil letošní sérii halových turnajů?

Určitě pozitivně. Organizačně se nám vše podařilo zvládnout a na jeden z turnajů dokonce dorazil i Mikuláš s čertem. Pokud jde o sportovní stránku, zaznamenali jsme také jistý posun kupředu proti minulému ročníku. Výkony některých týmů byly velmi pěkné a diváci měli během dvou turnajů příležitost obdivovat i dovednosti malých šikulů z Bohemians Praha 1905. Na jednom turnaji se zase představili hráči FK Mladá Boleslav. Hlavně máme ale radost, že vše probíhalo ve sportovním duchu a všichni kluci si tak turnaje na Mělníku užili. Na tomto místě bych rád poděkoval městu Mělník, které pořádání této akce finančně podpořilo. Děkujeme!

Stíhal jste během turnajů sledovat i výkony svých týmů?

Na domácích turnajích je to s koučinkem týmu vždy trochu těžší, čas jsem si ale samozřejmě našel. Kluci předvedli od minulé sezony výrazný výkonnostní vzestup, na ty úplně nejvyšší pozice to ale zatím nestačí. Výsledkově máme zatím trochu úspěšnější ročník 2011, kluci ročníku 2010 ale díky své píli už také dosáhli na své první medaile. Největší radost máme z toho, když se klukům v zápasech daří předvádět radost ze hry, samostatnost, aktivitu a odvahu, a třeba ještě přidají i nadstavbu v podobě technické zdatnosti. To vše jsou totiž atributy, které chceme u mladých Pšováků vidět především.

Jaké máte s vaším týmem plány do jarní části sezony?

Pokračujeme v nastoleném trendu, kdy trénujeme třikrát v týdnu. Trochu hektická bude jarní část sezony z hlediska počtu odehraných zápasů, jelikož jsme do okresního přeboru mladších přípravek přihlásili hned tři týmy. Cílem je, aby se do hry dostali opravdu všichni hráči, včetně těch momentálně výkonnostně slabších. V ročníku 2011 si navíc vyzkoušíme novinku v podobě krajských turnajů a jsme zvědavi, jak se naši kluci budou v silnější konkurenci prezentovat. Chystáme se také rozšiřovat řady našich hráčů o kluky a holky narozené v letech 2012 až 2014. Už na čtvrtek 11. dubna máme naplánován nábor, na který bych tímto rád všechny rodiče i děti pozval. Kdo se chce o našem týmu dozvědět více, najde nás na webu www.fkpsovka-mini.webnode.cz.

Chystáte nějaké turnaje i pro jarní část sezony?

Pro naši kategorii už ne, ale kolegové ze starší přípravky pořádají turnaj pro ročník 2008, který se bude konat na Pšovce o sváteční den 8. května. Také na tuto akci bychom rádi pozvali týmy z okolí i všechny fanoušky fotbalu.

Často se mluví o tom, že děti postrádají tělesnou zdatnost. Jaký je váš pohled na věc?

Nemá cenu stěžovat si, musíme zkrátka náplň tréninku přizpůsobit aktuální situaci. Myslím, že stejně jako spousta klubů napříč republikou jdeme správným směrem a nabízíme dětem nejen fotbalový, ale i všeobecně pohybový rozvoj, ke kterému třeba dnes nemají přirozeně tolik příležitostí. Zvláště během zimní části sezony je v tréninku čas i na činnosti jako je gymnastika, skákání přes švihadlo, šplh, nebo posilování s vlastním tělem. Skvělou osvětovou práci v tomto směru v našem okrese odvádí i okresní trenér Dominik Šonský, který pořádá ukázkové hodiny jak pro fotbalové trenéry, tak i pro učitele tělocviku na základních školách. Dominik vedl i jeden z našich tréninků a kluci si ho moc chválili – proto tuto možnost vřele doporučuji i ostatním klubům v našem okrese.

Na Pšovce od začátku sezony působíte rovněž jako šéftrenér mládeže…

Ano, mým cílem je, aby práce s mládeží byla na Pšovce kvalitní napříč všemi kategoriemi. Prvním krokem byl postup žáků i dorostů do krajského přeboru, který se podařil už v minulé sezoně. Obrovskou radost mi pak dělají mí trenérští kolegové, kteří se aktivně vzdělávají a snaží se neustále zlepšovat. Hned osm trenérů FK Pšovka absolvovalo v únoru školení světoznámé metody Coerver, která je zaměřena zejména na rozvoj práce s míčem u mládeže. Poděkovat musím na tomto místě vedení klubu, které nám zajišťuje účast na těchto školeních a také nám poskytuje vynikající materiální vybavení pro trénink. Dovolím si tak tvrdit, že v současné chvíli poskytujeme našim dětem nejlepší podmínky pro rozvoj v celém okrese Mělník.